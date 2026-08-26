Il tumore al seno riconosciuto sul lavoro.Il caso dell'ex hostess

AGI - Un'assistente di volo francese è riuscita a far riconoscere il suo tumore al seno come malattia professionale. La sentenza, secondo cui Sophie Lainault, ex assistente di volo di Air France, aveva lavorato frequentemente di notte ed era stata esposta al fumo passivo, potrebbe aprire la strada a richieste di risarcimento simili. E' l'auspicio manifestato dall'avvocato della donna e dal sindacato Cfdt.
Lainault dice di sperare che la sua vittoria legale possa aiutare altre donne. "È davvero il mio più grande desiderio che questo apra la strada ad altre donne che finora non avrebbero osato farlo", ha affermato la 59enne ex hostess, residente ad Anglet, nel sud-ovest della Francia.
La carriera in Air France
Ora in remissione, Lainault ha raccontato di aver lavorato per Air France tra il 1989 e il 2019 come assistente di volo e successivamente come capo cabina sui voli a lungo raggio, accumulando oltre 12.600 ore di volo, di cui oltre 6.500 notturne.
La sentenza del tribunale
La sentenza è stata emessa da un tribunale della città di Bayonne, nel sud-ovest della Francia, all'inizio di luglio e ha riconosciuto l'origine professionale del cancro di Lainault. Il tribunale ha evidenziato il ruolo del lavoro notturno, dell'esposizione a radiazioni ionizzanti e del fumo passivo, dato che fumare era consentito sui voli Air France fino al 2000. Il tribunale ha inoltre rilevato l'assenza di fattori genetici o legati allo stile di vita che potessero altrimenti spiegare il tumore.
Due comitati regionali responsabili del riconoscimento delle malattie professionali avevano precedentemente concluso che non era stato stabilito alcun nesso causale.
Il percorso per il riconoscimento
Il cancro al seno non è incluso nell'elenco ufficiale francese delle malattie professionali, il che significa che ottenere il riconoscimento può essere un percorso lungo e difficile.
Un precedente legale
La sentenza, che è definitiva e contro la quale non è stato presentato ricorso, permetterà a Lainault di andare in pensione anticipata e crea un precedente legale.
Gli studi sul lavoro notturno
Alcuni studi suggeriscono che le donne che lavorano regolarmente di notte potrebbero correre un rischio maggiore di sviluppare un tumore.
Il caso di una infermiera
Nel 2023, un'infermiera francese che aveva lavorato di notte per 28 anni ed era stata esposta a radiazioni è riuscita a far riconoscere il suo tumore al seno come malattia professionale. Con quasi 13.000 decessi ogni anno, il tumore al seno è il tumore più letale tra le donne in Francia.