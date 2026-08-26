Arriva il Sushi Bus, mangi dal nastro mentre visiti Tokyo

AGI - A Tokyo debutta una nuova attrazione turistica che unisce due passioni tipiche del Giappone: il giro turistico in autobus e il sushi a nastro. Si chiama 'Sushi Bus' ed è descritto dalla società che lo ha sviluppato come il primo mezzo del genere al mondo. Il progetto, racconta Japan Today nasce dalla collaborazione tra Sushi Bus Co. e Willer Across, azienda che noleggia 'autobus ristorante' con cucina a bordo.
Il veicolo è un bus a due piani, aperto sopra: la cucina si trova al piano inferiore, mentre al piano superiore corre un vero nastro trasportatore che porta il sushi ai passeggeri. Un ascensore collega i due livelli e permette allo staff di far salire i piatti appena preparati. Un locale in movimento che non si ferma mai e che soddisfa i desideri dei suoi clienti.
Il percorso e i biglietti del Sushi Bus
Il bus parte dal parcheggio di Kajibashi, vicino alla stazione di Tokyo e non ha una meta. Non è previsto un percorso con destinazione fissa ma l'invito è quello di godersi il viaggio, il panorama, la città e la sua storia. Il mezzo gira per la città per 70 minuti, mentre i passeggeri mangiano sushi illimitato dal nastro. Un 'All you can eat' decisamente originale. Tra le tappe più probabili figurano Ginza, l'incrocio di Shibuya e il portale Kaminarimon di Asakusa, anche se il tragitto definitivo, come detto, può cambiare. Le corse cominceranno il 10 ottobre, con cinque partenze al giorno alle 11, alle 13, alle 15, alle 17 e alle 19. Il prezzo è di 16.000 yen a persona, circa 101 dollari, e le prenotazioni sono già aperte online. Non molto economico ma sicuramente suggestivo.
Capienza limitata e anni di test a Tokyo
Il bus avrà 20 posti, e secondo l'azienda la capienza ridotta fa parte dell'attrattiva dell'esperienza. Niente caos a bordo o confusione in cucina, tutto è misurato come un piatto di sushi. Il progetto era in sviluppo da circa due anni e mezzo, partito da un'illustrazione del 2024 che immaginava come sarebbe apparso il mezzo. La parte più complessa del lavoro ha riguardato l'installazione del nastro trasportatore su un veicolo in movimento. Sushi Bus Co. ha condotto test approfonditi insieme a Kitanihon Kako, importante produttore giapponese di impianti per sushi a nastro, per verificare che i piatti restassero al loro posto anche in caso di frenata improvvisa.
In Giappone circolano attualmente solo cinque autobus ristorante, tutti di proprietà di Willer Group: uno di questi è stato rinnovato per diventare il Sushi Bus. Il servizio partirà con un solo mezzo a Tokyo, ma l'azienda punta a estendere l'iniziativa ad altre mete turistiche come Osaka e Kyoto, se il progetto avrà successo.