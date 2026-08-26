Dalle primarie una boccata di ossigeno per Trump

AGI - Le primarie in vista delle elezioni di metà mandato hanno dato una boccata d'ossigeno a Donald Trump, grazie alle vittorie di due dei suoi 'protetti' in Carolina del Sud e Oklahoma che interrompono una serie di sconfitte.
In Carolina del Sud, Darline Graham, la senatrice uscente che ha sostituito il fratello Lindsey morto a luglio, ha ottenuto la nomination repubblicana sconfiggendo l'ultraconservatore deputato Ralph Norman. In Oklahoma, un altro favorito del Presidente, Mike Mazzei, ha sconfitto di misura il suo avversario nelle primarie per la carica di governatore.
Una spinta per Trump
Vittorie che rappresentano una spinta quanto mai necessaria per il presidente Usa, la cui presa sul partito è stata scossa dal crollo dei consensi e dai sondaggi che prevedono una sconfitta repubblicana alle elezioni di inizio novembre.
Il sostegno a Darline Graham
Trump ha sempre sostenuto con fervore Darline Graham, che ha appoggiato personalmente durante un viaggio in Carolina del Sud la scorsa settimana. Ieri l'ha nuovamente elogiata definendola "una persona straordinaria e una vera patriota americana". Con lei spera di avere un'alleata fedele al Senato, dove alcuni membri del suo stesso partito hanno recentemente creato non pochi problemi e dove sono già stati nominati diversi candidati senza il suo appoggio.
Le divisioni nel partito
La candidatura di Darline Graham, che da tempo si occupa di questioni relative alla disabilità in Carolina del Sud, ha causato divisioni all'interno del Partito Repubblicano per il fatto che abbia ereditato il seggio del fratello senza avere alcuna esperienza politica. Una mancanza di esperienza emersa chiaramente la scorsa settimana durante un dibattito televisivo, quando ha perso la calma su Taiwan.
La sfida con Norman
Suo avversario era il deputato ultraconservatore Ralph Norman, anch'egli sostenitore di Trump ma privo dell'appoggio del Presidente.
Primarie in Oklahoma
In Oklahoma le primarie hanno messo alla prova l'influenza di Donald Trump. Mike Mazzei, ex deputato statale e ricco finanziere, ha sconfitto Gentner Drummond, l'attuale procuratore generale che il presidente aveva definito un "falso repubblicano", per meno di un punto percentuale (50,3% contro 49,7%). I due candidati si sono scontrati, in particolare, su un imponente progetto di raffineria di alluminio, finanziato dagli Emirati Arabi Uniti e appoggiato da Trump, ma che incontra una forte opposizione locale.
Una speranza per il presidente
Le vittorie di Darline Graham e Mike Mazzei offrono un barlume di speranza per il presidente repubblicano, che di recente ha visto dieci dei suoi candidati eliminati, sei solo ad agosto, e tra questi Amir Hassan contro Tom Smith in Michigan.
La difesa degli endorsement
Di fronte a questi risultati, Trump ha difeso il suo operato affermando su Truth che il suo endorsement era "potente come sempre". Per coloro che hanno perso, "era praticamente impossibile per loro vincere, ma mi sentivo in dovere di appoggiarli", ha dichiarato il Presidente. Anche se non sempre hanno ricevuto il suo appoggio, i vincitori sono tutti sostenitori di Trump, a dimostrazione della considerevole influenza che esercita ancora all'interno del Partito Repubblicano.
Influenza ancora decisiva
Rimane quindi pressoché impossibile per un candidato che si oppone a Donald Trump vincere le primarie, come ha dimostrato il caso del deputato Thomas Massie, fervente sostenitore della pubblicazione del dossier Epstein, che ha perso la nomination in Kentucky a maggio.