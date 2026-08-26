Papa: per Vanity Fair è tra i più eleganti del 2026

AGI - Un look casual ma sempre appropriato, capace di unire personalità ed estro al rigore dell'istituzione rappresentata.
La rivista Vanity Fair ha incluso Papa Leone XIV nella sua lista dei più eleganti del 2026 nella categoria "Originals".
Vanity Fair annovera il Papa tra i più eleganti del 2026
Il nome del Papa nella lista 2026 è dovuto alla "memorabile" foto, che ha fatto il giro del mondo, che lo ritraeva mentre passeggiava con le sneakers sotto la talare bianca. Per il magazine Prevost "ha mantenuto il suo senso di ironica informalità, indossando a volte cappellini da baseball".
Ma non è la prima volta che il santo Padre riceve i complimenti della prestigiosa rivista. Prevost, infatti, era anche stato annoverato tra i personaggi più eleganti del 2025 per aver "indossato il soprabito che copre l'abito talare lungo fino ai piedi. Un capo sartoriale - ha sottolineato Vanity Fair - che rende il 'look' di Prevost elegante e contemporaneo al tempo stesso".
Una categoria per valorizzare unicità e innovazione
La categoria "Originals" di Vanity Fair premia i look di personalità caratterizzate da uno stile unico e innovativo, "pieno di sorprese". Leone XIV si posiziona al sesto posto in questa categoria, preceduto dal regista Spike Lee, dalla pattinatrice olimpica Alysa Lui, dalla direttrice dello Studio Museum Thelma Golden, dal blogger Colby Mugrabi e dallo scrittore Hilton Ela.
Il grande ritorno della classifica
Dopo il Papa, troviamo la stilista Sandy Powell e tre cantanti: la spagnola Rosalia, la francese Yseult e l'islandese Bjork. La rivista suddivide le personalità più eleganti in cinque categorie: gli intramontabili, gli originali, i duo, i professionisti e il futuro.
La pubblicazione della lista segna il ritorno di questa classifica, che la rivista non pubblicava dal 2019, come dichiarato da Vanity Fair sui suoi social media.