Harry e Meghan atterrati a Birmingham

AGI - Per la famiglia più chiacchierata della corona inglese sembra proprio l'inizio di un nuovo capitolo.
Il principe Harry, Meghan Markle e i figli Archie e Lilibet sono arrivati nel Regno Unito dalla California con un volo privato, atterrato poco prima di mezzogiorno all'aeroporto di Birmingham, secondo quanto appreso dalla Bbc.
L'arrivo in Gran Bretagna di Harry e Meghan
Secondo una fonte della Bbc, non vi sarebbe stata una presenza della polizia al momento dell'uscita della famiglia dallo scalo. Una notizia in linea con quanto ipotizzato per loro.
La coppia dovrebbe infatti trasferirsi nel Paese come membri non operativi della famiglia reale, senza riprendere gli incarichi ufficiali. I Sussex avevano lasciato il Regno Unito e rinunciato ai doveri reali all'inizio del 2020, trasferendosi in California nel marzo dello stesso anno. Re Carlo sarebbe stato informato del trasferimento all'inizio di agosto. Nonostante gli attriti che hanno contraddistinto per anni i rapporti con i reali, quello dell' enfant terrible di casa Windsor sembra destinato a essere un periodo prolungato in Gran Bretagna.
La nuova dimora e la scuola dei figli
I Sussex andranno a vivere in una proprietà privata nell'area delle Cotswolds, fuori Londra. Proprio per questo motivo, Archie e Lilibet - di 7 e 5 anni - sarebbero già stati iscritti a scuola, con l'inizio delle lezioni previsto per la prossima settimana.
Le tensioni famigliari
Harry e Meghan avevano abbandonato il Regno Unito per volare negli Stati Uniti nel bel mezzo di una dura faida con la famiglia reale. Il clima si era ulteriormente inasprito con la pubblicazione del memoriale di Harry, "Spare", che non ha risparmiato rivelazioni delicate sull'infanzia dell'ex principe, e non è certo migliorato dopo l'intervista senza filtri con la conduttrice americana Oprah Winfrey.
Qualcosa, però, sembra essere cambiato nel tempo. Il principe Harry appariva infatti intenzionato a ricucire i rapporti con il padre, Re Carlo III, durante le ultime visite nel Regno Unito, complice forse anche la malattia del sovrano. Al contrario, rimarrebbe tuttora distante dal fratello ed erede al trono, il principe William, e dalla moglie Kate.
Molti interrogativi restano ancora aperti sul loro ritorno, a partire dalla possibilità di ricevere o meno una scorta finanziata con fondi pubblici.
Le ripercussioni sull'istituzione
Il "ribelle" reale, 41 anni, ha fatto a lungo fatica ad adattarsi alle rigidità della monarchia, liberandosi solo a stento delle etichette di giovane arrabbiato e "principe playboy" per ritrovarsi poi in aperto contrasto con i suoi parenti più stretti.
"Penso che uno dei motivi principali di questo ritorno [...] sia la riconciliazione con il Re e con la famiglia allargata", ha spiegato all'AFP Ed Owens, storico della famiglia reale britannica. "Se queste ferite non si rimarginano, ciò potrebbe avere un impatto davvero dannoso, non solo sulle persone coinvolte ma anche sulla reputazione dell'istituzione".