Colpo grosso in Australia, rubate 400mila ostriche

AGI - Colpo grosso in Australia dove circa 400mila ostriche per un valore di più di 214mila euro sono state rubate da un allevamento vicino a Taree, a nord di Sydney. La polizia del Nuovo Galles del Sud ha riferito che sono stati rubati oltre trecento sacchi e che, anche se il furto risale "all'inizio di quest'anno", è stato denunciato solo ieri.
Ricerca dei responsabili
La polizia australiana, che ha lanciato un appello al pubblico invitandolo a farsi avanti qualora avesse utili informazioni sul furto, ha anche reso noto di essere alla ricerca di ladri.
Prodotto molto richiesto
Le ostriche sono un alimento base dei menù del brunch e dei buffet di pesce in tutta l'Australia, con varietà locali famose per il loro sapore ricco e cremoso. Il coltivatore di ostriche Ryan Freeman ha detto all'emittente nazionale ABC di aver perso un terzo del suo allevamento: "Il furto avrà un grosso impatto per noi che a Natale avremo una inferiore disponibilità di ostriche. I ladri ci hanno preso di mira perchè potranno venderle nelle prossime festività natalizie", ha aggiunto con amarezza.