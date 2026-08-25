Usa, la tassa da 100 mila dollari per i visti qualificati
La proposta choc della Casa Bianca: imporre una tassa da 100 mila dollari sui visti qualificati
Home>Estero

La proposta choc della Casa Bianca: imporre una tassa da 100 mila dollari sui visti qualificati

La misura colpirebbe quelli di tipo H-1B per ridurre i costi dell'immigrazione e spingere le aziende a retribuire meglio i lavoratori statunitensi
Il sistema elettronico per raccogliere le impronte digitali
PAUL J. RICHARDS / AFP - Il sistema elettronico per raccogliere le impronte digitali
usa tassa visti
di lettura
Premi il bottone play per ASCOLTARE l’articolo
Questo articolo è disponibile in versione audio grazie a un sistema di intelligenza artificiale

AGI - L'amministrazione Trump ha proposto l'introduzione di una tassa da 103.265 dollari per le richieste sui visti H-1B per lavorare negli Usa, destinati a professionisti stranieri altamente qualificati, pochi mesi dopo che un giudice federale aveva annullato un precedente tentativo di imporre un contributo di 100 mila dollari.

ADV

La proposta, pubblicata oggi nel Federal Register, non è ancora definitiva: i cittadini avranno 30 giorni per presentare osservazioni e l'iter potrebbe richiedere mesi, soprattutto in caso di nuovi ricorsi giudiziari. Secondo l'amministrazione, l'importo servirebbe a recuperare i costi del sistema di immigrazione e a spingere le aziende americane ad assumere e retribuire meglio i lavoratori statunitensi. "Se la società americana ha bisogno di lavoratori, dovrebbe assumere e formare americani", ha scritto su X il vicepresidente J.D. Vance.

ADV

Chi può richiederli

I visti H-1B consentono a professionisti stranieri con laurea o qualifiche equivalenti di lavorare negli Usa in occupazioni specialistiche per tre anni, rinnovabili per altri tre. La legge prevede 65 mila visti all'anno, più 20 mila riservati a chi possiede titoli di studio avanzati ottenuti nelle università americane. Economisti e imprese sostengono che il programma aiuti le aziende statunitensi a restare competitive e a creare occupazione. La Casa Bianca ritiene invece che sia usato in modo eccessivo e sottragga posti di lavoro agli americani.

Il precedente fallito

Nel settembre 2025 Trump aveva firmato un provvedimento per imporre una tassa da 100 mila dollari, rispetto a un costo precedente di circa 3 mila dollari. A giugno, il giudice federale Leo Sorokin di Boston aveva annullato la misura, ritenendo che il presidente non avesse l'autorità per introdurre un requisito assimilabile a una tassa, prerogativa del Congresso.

ADV