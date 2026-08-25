Espulsa dall'Ice la moglie di un sergente Usa in servizio 

AGI - Il sergente Hedar Leonel Turcios Juarez ha confermato l'espulsione della moglie Cristy Maryori Villafranca-Trejo, arrestata dall' Ice a luglio fuori da un Walmart mentre la figlia assisteva. Villafranca aveva lasciato l'Honduras nel 2016 a causa della criminalità violenta, secondo il marito. Il dipartimento per la Sicurezza interna ha confermato il rimpatrio.
"Il 24 agosto Cristy Maryori Villafranca-Trejo, immigrata irregolare dall'Honduras, è stata allontanata dagli Stati Uniti in conformità con le nostre leggi", ha dichiarato un portavoce, aggiungendo che la donna era entrata illegalmente nel Paese nel 2016. Turcios, che aveva frequentato le scuole superiori negli Stati Uniti prima di arruolarsi, è diventato cittadino americano nel 2024 dopo una missione di nove mesi in Medio Oriente. Stava cercando di ottenere la cittadinanza per la moglie, sperando che il proprio servizio militare potesse accelerare la procedura. "Non è una minaccia per nessuno. Stiamo solo cercando di tenere unita la nostra famiglia", aveva dichiarato.
Secondo un'inchiesta dell'Associated Press, dall'inizio del secondo mandato di Trump oltre 50 genitori e coniugi di militari in servizio sono stati coinvolti nelle misure anti-immigrazione, con almeno sei persone già espulse.
L'Ap non ha individuato precedenti penali per i coniugi dei militari citati nell'inchiesta. Da decenni le famiglie dei militari godevano di una tutela particolare nel sistema migratorio. Attraverso programmi come il military parole-in-place, coniugi, figli e genitori privi di documenti di militari in servizio attivo o veterani potevano in alcuni casi restare nel Paese mentre richiedevano green card e permesso di lavoro. Il dipartimento per la Sicurezza interna ribadisce tuttavia che avere un familiare nelle forze armate non conferisce automaticamente uno status legale o l'immunità dai controlli migratori.
Un altro caso riguarda Maisa Lopes Eliaser, moglie brasiliana del sergente Alexis Jaramillo. Era stata fermata a luglio durante il colloquio per ottenere la green card, davanti al marito in uniforme e al figlio di cinque anni. Dopo quasi sei settimane di detenzione e il trasferimento verso il Brasile, è stata fatta rientrare negli Stati Uniti grazie anche all'intervento del senatore Mark Kelly.