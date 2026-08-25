Nigeria, vendeva cannabis ai vicini di casa: arrestata a 101 anni

AGI - Una signora di 101 anni è stata arrestata nel sud-ovest della Nigeria con l'accusa di vendere illegalmente cannabis in piccole bustine.
Lo ha riferito l'Agenzia nazionale antidroga nigeriana (Ndlea).
Lo spaccio con la complicità della figlia
Esther Ogunmabo è stata fermata il 15 agosto a Ilisan, nello Stato di Ogun, con 90 grammi di skunk, una varietà di cannabis, confezionata in bustine da vendere a vicini e abitanti della zona. La donna ha raccontato agli agenti di essere ricorsa al traffico di droga dopo che un incendio aveva distrutto il suo negozio di alimentari. Secondo la Ndlea, una figlia residente a Lagos le riforniva la sostanza ogni quattro giorni; anche la figlia è stata arrestata.
Il presidente della Ndlea, Mohamed Buba Marwa, ha ordinato che la centenaria venisse rilasciata su cauzione e ricevesse assistenza psicologica, in considerazione della sua età avanzata. L'arresto rientra in una serie di operazioni antidroga condotte alle frontiere terrestri e marittime nigeriane.