Barron Trump: un video ne ipotizza l'uccisione

AGI - Un portavoce ha dichiarato che i servizi segreti statunitensi sono a conoscenza di un video trasmesso dalla televisione di Stato iraniana in cui si discute di un possibile complotto per assassinare il figlio minore del Presidente americano Donald Trump.
Le minacce a Barron Trump
"I servizi segreti statunitensi sono a conoscenza del video e indagano su qualsiasi cosa possa essere percepita come una minaccia per le persone che proteggiamo. Per motivi di sicurezza operativa, non discutiamo di questioni di intelligence relative alla protezione", ha dichiarato il portavoce dei servizi segreti Nate Herring in una e-mail.
Il video iraniano
Un video di tre minuti trasmesso dalla televisione di Stato iraniana ha discusso di un possibile complotto per assassinare Barron Trump, 20 anni, affermando che era sotto sorveglianza e che era stata offerta una ricompensa di 10 milioni di dollari per la sua uccisione.
Gli avvertimenti israeliani
Reuters ha riferito all'inizio di questo mese che gli Stati Uniti hanno ricevuto diversi avvertimenti da Israele nel corso dell'ultimo anno, secondo i quali l'Iran intende assassinare Trump, stando alle dichiarazioni di funzionari, anche prima di un presunto complotto segreto contro l'Air Force One in Turchia. Trump si e' descritto come "il numero uno nella lista nera dell'Iran"