Ice arresta due star della musica cubana

AGI- Una notizia che ha destato sorpresa e preoccupazione nei fan di tutto il mondo.
Gli agenti dell'ICE hanno arrestato nei giorni scorsi due celebri musicisti cubani, tra cui il percussionista Degnis Bofill, vincitore di un Latin Grammy, e li hanno trasferiti in centri di detenzione.
L'arresto delle due star della musica cubana
Bofill è stato arrestato il 19 agosto all'aeroporto internazionale di Miami al suo ritorno da New York, secondo quanto dichiarato dalla moglie, Mara Delgado, che ha lanciato una sottoscrizione online per la sua liberazione e per la sua assistenza legale che ha già raccolto 51.000 dollari.
I riconoscimenti e l'arrivo negli USA
Il musicista ha lavorato all'album vincitore del Latin Grammy 2022 come miglior album folk ed è attualmente detenuto presso il centro di detenzione di Krome, a ovest di Miami. L'uomo era arrivato legalmente negli Stati Uniti nel 2023 e al momento dell'arresto aveva una domanda di asilo pendente.
Il precedente
Pochi giorni prima gli agenti dell'immigrazione avevano arrestato il pianista cubano Andy Garcia Palacios all'aeroporto internazionale di Los Angeles e portato nel centro di detenzione ad Adelanto, in California.
Dopo l'accaduto il collega e conterraneo del musicista Chucho Valdes ha espresso il suo rammarico per la "spiacevole notizia", auspicando che il pianista "uno dei grandi rappresentanti della nuova generazione di musicisti cubani" possa tornare presto libero.