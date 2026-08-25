In Giappone arriva un 'frigo per umani' contro il caldo

AGI - Colpito da vertigini dopo essere arrivato al lavoro in bicicletta sotto il caldo dell'estate che sta mettendo a dura prova il Giappone, Isao Tabuchi, 51 anni, si dirige verso l'ultimo acquisto della sua azienda: un 'frigo per esseri umani'.
"Sono riuscito davvero a riprendermi" spiega all'AFP uscendo dalla macchina, nella città industriale di Higashiosaka (Giappone occidentale), soffocata dall'afa di agosto. Il 'frigo per umani' è grande come una cabina telefonica. Il refrigerio è garantito da getti d'aria fresca a 5 gradi. Il box anti-caldo è stato commercializzato solo quest'anno in Giappone ed è già un successo in un Paese che combatte con un costante aumento delle temperature.
Come funziona e quanto consuma
Trusco Nakayama, il colosso giapponese che distribuisce attrezzature industriali, afferma di aver venduto oltre 300 esemplari del 'Do Hiemon Box' da aprile, al prezzo di 1,5 milioni di yen (circa 8 mila euro). I clienti installano il frigo a misura d'uomo soprattutto in cantieri, fabbriche e magazzini. Anche campi da golf o stadi di baseball potrebbero essere interessati in futuro, secondo China Yamamoto, una responsabile commerciale. Il 'frigo per umani', collegato a una normale presa elettrica, consuma circa 16 yen di elettricità all'ora, precisa il produttore. Per evitare un utilizzo eccessivo, l'apparecchio si spegne automaticamente dopo 20 minuti.
Il Giappone alle prese con il 'kokushobi'
Il Giappone ha vissuto l'estate più calda della sua storia. Quest'anno, l'Agenzia meteorologica ha persino introdotto un nuovo termine, 'kokushobi' ("giorno di caldo crudele"), per indicare quando la temperatura raggiunge i 40 gradi invitando così i cittadini a considerare il caldo estremo come una calamità naturale. A Tokyo, tra la metà di luglio e la metà di agosto, sono stati registrati quasi 120 decessi legati alle temperature estreme. Complessivamente, quest'estate circa 63 mila persone hanno avuto bisogno di cure d'emergenza in Giappone. Dallo scorso anno, le aziende giapponesi devono tutelare maggiormente i dipendenti esposti alle ondate di calore. Nei cantieri, in particolare, c'è l'obbligo di fornire vestiti adeguati e di mettere a disposizione degli operai aree di riposo climatizzate e zone ombreggiate.