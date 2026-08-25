Giappone, 1.800 persone 'spostano' la torre di un castello

AGI - Al ritmo dei canti “so-re, so-re”, nel nord del Giappone circa 1.800 persone si sono ritrovate durante il weekend per 'trascinare' la torre del Castello di Hirosaki, nella prefettura di Aomori. La struttura pesa 360 tonnellate ed è alta poco più di due metri: verrà ricollocata nel posto dove sorgeva un tempo, come parte dei lavori di ristrutturazione in corso. Lo ha riportato il Guardian.
La torre doveva essere spostata per riparare un muro danneggiato da un grave terremoto che ha scosso il Giappone. Squadre alternate di 80 persone hanno tirato su corde di 30 metri mentre il torrione del Castello di Hirosaki si avvicinava alla sua destinazione. Sabato 22 agosto i partecipanti hanno trainato l’edificio – che era stato messo su rotaie – di 1,13 metri, mentre domenica è stato spostato di altri 1,09 metri.
Volontari arrivati da tutto il mondo
"Abbiamo ricevuto circa 8 mila candidature per i 1.800 posti negli ultimi due giorni, circa quattro volte il numero disponibile, quindi non tutti hanno potuto partecipare" ha detto Kensuke Hayasaka, responsabile della divisione parchi e spazi verdi della città di Hirosaki. "Non solo dalla città, ma da tutto il Giappone e dall’estero; un bel numero proviene dal sud-est asiatico, dall’Europa e dal Nord America".
Cos'è la tecnica 'hikiya'
Per preservare la struttura storica, è stata utilizzata una tecnica nota come 'hikiya', con cui gli edifici vengono messi su rulli e spostati invece di essere smantellati. Nel 2015 la città ha lanciato un invito alle persone a partecipare direttamente. Il risultato è stato il primo 'hikiya' guidato dai cittadini, e la prima volta in un secolo che questo metodo è stato usato in qualsiasi forma per spostare un castello.
"Proprio perché la torre del castello è un importante bene culturale nazionale, non l’abbiamo smontata" ha aggiunto Hayasaka. "Stiamo usando la tecnica 'hikiya', un metodo di spostamento degli edifici che esiste in Giappone fin dai tempi antichi". Il lavoro per preservare il castello è in corso dal 2024, dopo che il muro è stato completato con tutte le 2.185 pietre rimesse nelle loro posizioni originali. A seguito dei lavori ultimati, quest’anno i funzionari hanno chiesto di nuovo l’aiuto del pubblico per riportare la torre del castello nella sua posizione originale.
Japanese people move CASTLE by hand— RTVisual (@RT_Visual_on_X) August 25, 2026
1,800 people moved 360-ton Hirosaki castle using traditional hikiya technique
Castle was returned to its original position after renovation pic.twitter.com/SdtckTGl1x
La storia della torre e la prossima apertura
Il 'trascinamento' della torre a mano continuerà fino alla fine di agosto, con circa 4.100 persone previste per spostarla di un totale di cinque metri. Si tratta di uno sforzo simbolico e comunitario, che unisce non solo i cittadini del Giappone ma anche quelli provenienti dagli altri continenti, mentre il resto dei circa 73 metri verrà effettuato con macchinari entro la fine dell'anno. La torre del Castello di Hirosaki è una delle 12 strutture simili rimaste in Giappone, e l'unica nella regione nord-orientale del Tohoku. Sede del clan Tsugaru, il castello fu completato nel 1611, ma la torre originale bruciò dopo che un fulmine colpì un deposito di polvere da sparo nel 1627. L'attuale struttura fu ricostruita nel 1810 e il castello è ora il pezzo centrale di un parco che attira circa 2 milioni di visitatori ogni anno durante la stagione dei ciliegi in fiore. Grandi ristrutturazioni significano che la torre non sarà accessibile ai turisti per anni.
“Una volta tornata sulla base originale, inizieranno i lavori di conservazione sulla torre e l'intera struttura sarà coperta. Al momento, prevediamo che riaprirà ai visitatori nel 2033” ha concluso responsabile della divisione parchi e spazi verdi della città di Hirosaki.