'Felice del mio corpo': premier danese rifiuta chirurgo plastico

AGI - La prima ministra danese Mette Frederiksen è stufa di ricevere consigli di bellezza non richiesti. La 48enne socialdemocratica al suo terzo mandato, reduce da un viaggio a Kiev, ha pubblicato un post su Instagram, rispondendo ad un messaggio di un chirurgo plastico (postato senza rivelarne l'identità) che le proponeva di "correggere quella piccola imperfezione sul naso".
Frederiksen e i consigli di chirurgia plastica
"Ho perso il conto di quanti messaggi ho ricevuto nel corso degli anni sul mio aspetto", ha scritto Frederiksen. "Soprattutto sul fatto che ho denti brutti e capelli radi. Che ho una brutta 'verruca' sul naso e consigli benintenzionati di farmi delle iniezioni di Botox". Quindi la risposta: "Oh no. Sono contenta del mio corpo, non ho certo bisogno che un chirurgo plastico uomo abbia un'opinione al riguardo!".
Frederiksen ha sottolineato di non voler intromettersi nell'aspetto altrui. "Sto benissimo con il mio corpo, così com'è quando una donna si avvicina ai 50 anni". "Se avete intenzione di scrivermi (e siete più che benvenuti a farlo), spero che userete il vostro tempo per parlare di qualcosa di più significativo. Non del mio naso."
Indignazione
Frederiksen ha anche rilevato che consigli e suggerimenti di bellezza non richiesti l'hanno fatta sentire "indignata". "Oggi, ha concluso, mando un pensiero particolarmente affettuoso a tutti voi che dovete sopportare le 'perfette imperfezioni' con cui tutti noi conviviamo ogni giorno".