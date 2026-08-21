Per la sala da ballo Trump vuole l'artigianato italiano

AGI - La nuova sala da ballo della Casa Bianca, su cui Donald Trump insiste da tempo, porterà anche la firma dell'artigianato italiano. Il progetto, si legge in una dichiarazione pubblicata sul sito di Cbs News di Joshua Fisher, direttore per la gestione e l'amministrazione della Casa Bianca, responsabile del progetto, presenta colonne corinzie realizzate con pietra calcarea dell'Indiana di "altissima qualità", che è stata spedita in Italia e verrà scolpita "da alcuni dei più grandi artisti al mondo".
La dichiarazione di Fisher, fa luce sulla quantità di materiale utilizzato. Per le facciate, la Casa Bianca ha acquistato 450.000 kg di acciaio e 27.000 kg di finiture in alluminio. I rendering mostrano i sigilli presidenziali placcati in oro sulla facciata dell'edificio. Secondo la Casa Bianca, la struttura comprenderà rifugi antiatomici, strutture mediche e militari top secret, soffitti, pareti, finestre e tetti a prova di drone, vetri antiproiettile ed esplosivi.
A marzo un giudice federale aveva accolto un ricorso del National Trust for Historic Preservation, e aveva bloccato la costruzione della sala autorizzando solo i lavori sotterranei di sicurezza. I cantieri sono comunque proseguiti grazie a sospensive temporanee. La Corte d'Appello ha poi stabilito che serve l'autorizzazione del Congresso per procedere. Il Dipartimento di Giustizia ha quindi chiesto il parere alla Corte Suprema e se questa non si pronuncerà entro oggi, i lavori della sala da ballo dovranno fermarsi.