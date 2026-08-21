Svizzera: incendio in ristorante con camere, dispersi e feriti

AGI - Un incendio divampato nella notte in un edificio della cittadina di Thusis, nella Svizzera orientale, ha causato otto feriti e cinque dispersi, secondo quanto riferito dalla polizia locale, allertata poco dopo la mezzanotte.
L'incendio è scoppiato nella notte
"Nella notte tra giovedì e venerdì, un grave incendio è scoppiato a Thusis. Un ristorante con appartamenti è stato completamente distrutto. Cinque persone risultano disperse. Quattordici persone sono riuscite a mettersi in salvo dall'edificio in fiamme. Tra queste, otto sono rimaste ferite, due in modo grave, due in modo moderato e quattro in modo lieve", ha dichiarato la polizia cantonale dei Grigioni in un comunicato.
Five missing and 8 wounded after devastating fire tears through restauranthttps://t.co/jHR1srd0y6 pic.twitter.com/I1zaiYUIYC— Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) August 21, 2026
Secondo le prime ricostruzioni, l'allarme è giunto alla polizia poco dopo la mezzanotte. L'incendio sarebbe scoppiato al secondo piano dello stabile. A complicare la situazione è stato il crollo della tromba delle scale, che ha reso necessario aprire il tetto con una gru per consentire le operazioni di spegnimento. Il ristorante presente alla base dell'edificio è stato completamente distrutto dalle fiamme.
Restaurant brennt aus: Mehrere Verletzte und fünf Vermisste nach Brand in Thusis GR https://t.co/0SlP7Vq2fg— Basler Zeitung (@bazonline) August 21, 2026
I feriti sono stati soccorsi da diverse squadre di soccorso e da un equipaggio della Rega. In seguito, sono state trasportate negli ospedali di Coira, Thusis, Ilanz e Zurigo. Sul posto sono intervenuti quasi 100 pompieri di Cazis, Oberer Heinzenberg, Ems e Albula. Presenti anche diversi samaritani di Thusis e 16 agenti della polizia cantonale. Per l'assistenza psicologica alle persone coinvolte è stato mobilitato il Care Team Grischun. Il comune di Thusis ha organizzato alloggio e vitto per gli sfollati. Al contempo, è stata avviata un'indagine per stabilire le cause del rogo.