Svizzera: incendio in ristorante con camere, dispersi e feriti
Svizzera: incendio in un ristorante con appartamenti, cinque dispersi
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Svizzera: incendio in un ristorante con appartamenti, cinque dispersi

A Thusis, nei Grigioni, otto persone sono rimaste ferite (due in modo grave) e 14 sono riuscite a mettersi in salvo
Thusis, Svizzera
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AGI - Un incendio divampato nella notte in un edificio della cittadina di Thusis, nella Svizzera orientale, ha causato otto feriti e cinque dispersi, secondo quanto riferito dalla polizia locale, allertata poco dopo la mezzanotte.

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L'incendio è scoppiato nella notte

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"Nella notte tra giovedì e venerdì, un grave incendio è scoppiato a Thusis. Un ristorante con appartamenti è stato completamente distrutto. Cinque persone risultano disperse. Quattordici persone sono riuscite a mettersi in salvo dall'edificio in fiamme. Tra queste, otto sono rimaste ferite, due in modo grave, due in modo moderato e quattro in modo lieve", ha dichiarato la polizia cantonale dei Grigioni in un comunicato.

Secondo le prime ricostruzioni, l'allarme è giunto alla polizia poco dopo la mezzanotte. L'incendio sarebbe scoppiato al secondo piano dello stabile. A complicare la situazione è stato il crollo della tromba delle scale, che ha reso necessario aprire il tetto con una gru per consentire le operazioni di spegnimento. Il ristorante presente alla base dell'edificio è stato completamente distrutto dalle fiamme.

I feriti sono stati soccorsi da diverse squadre di soccorso e da un equipaggio della Rega. In seguito, sono state trasportate negli ospedali di Coira, Thusis, Ilanz e Zurigo. Sul posto sono intervenuti quasi 100 pompieri di Cazis, Oberer Heinzenberg, Ems e Albula. Presenti anche diversi samaritani di Thusis e 16 agenti della polizia cantonale. Per l'assistenza psicologica alle persone coinvolte è stato mobilitato il Care Team Grischun. Il comune di Thusis ha organizzato alloggio e vitto per gli sfollati. Al contempo, è stata avviata un'indagine per stabilire le cause del rogo.

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