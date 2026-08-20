Sudafrica restituisce a Namibia i resti di vittime dell'apartheid

AGI - Il Sudafrica ha restituito alla Namibia i resti di 84 persone decedute durante l'apartheid e il periodo coloniale, nell'ambito di una cerimonia svoltasi ieri a Città del Capo, prima della partenza delle salme per la loro patria. Lo riporta il Namibian Sun, dopo l'arrivo della conferma da parte del governo namibiano.
Un'operazione promossa dalla Namibia che si batte da molti anni per tali restituzioni a livello globale, nonché parte integrante del programma di giustizia riparativa recentemente avviato dal Sudafrica. "Questo è un atto di giustizia riparativa, dignità e guarigione", ha affermato il ministro della Cultura, Nathi Mthethwa, sudafricano durante la cerimonia.
Mthethwa: "Un'opportunità per le famiglie di onorare i propri antenati"
Un gesto che, ha sottolineato, "offre alle famiglie e alle comunità l'opportunità di onorare i propri antenati sulla propria terra". La sua controparte namibiana, Sanet Steenkamp, ha sottolineato che tutte queste persone avevano lasciato il loro Paese "come sudditi di un ordine coloniale". E ha aggiunto: "Ma con il loro ritorno in Namibia, ora sono cittadini di una Repubblica libera e sovrana".
Restituiti anche i resti degli ex attivisti Nehale e Niilenge
Tra i resti ritrovati ci sono quelli di due ex attivisti namibiani imprigionati a Robben Island, in Sudafrica. Festus Nehale e Simon Niilenge lottarono per la liberazione del loro Paese, allora occupato dal regime dell'apartheid a Pretoria. Morirono rispettivamente nel 1971 e nel 1974 e furono sepolti a Città del Capo. Saranno seppelliti nuovamente mercoledì prossimo, durante le cerimonie del 'Giorno degli Eroi' in Namibia, che quest'anno commemorano il 60esimo anniversario dell'inizio della lotta per l'indipendenza del Paese.
Il Sudafrica ha anche restituito i resti umani conservati nelle collezioni del Museo Iziko. Erano stati raccolti durante il periodo coloniale, in un'epoca in cui lo studio delle ossa veniva utilizzato per tentare di stabilire una presunta gerarchia razziale.