Messico: salvati 2 pescatori dopo 5 giorni in acqua nell'oceano

AGI - Una storia che sembra direttamente uscita dalle pagine di un libro di Ernest Hemingway.
Due pescatori messicani sono stati salvati dopo aver trascorso cinque giorni alla deriva nell'Oceano Pacifico aggrappati a una ghiacciaia, senza cibo nè acqua.
Il salvataggio dei due pescatori
La Marina messicana li ha individuati a circa 240 chilometri dalle coste dello Stato del Chiapas, nel sud-est del Paese.
I due uomini, originari della comunità do Paredòn, nel comune di Tonalà, erano usciti in mare a bordo dell'imbarcazione "Camaronera" e l'ultimo contatto con la loro cooperativa di pesca risaliva a venerdì 14 agosto. Nella notte successiva, una forte onda ha investito la barca facendola affondare in pochi secondi.
Cinque giorni in condizioni estreme
Daniel Guerrero Martinez, 54 anni, e José Luis Portelas, 37, sono riusciti ad aggrapparsi a una ghiacciaia portatile e ad alcune taniche di benzina, rimanendo alla deriva per cinque giorni. "Non abbiamo mangiato né bevuto nulla fino a mercoledì", quando sono stati soccorsi, ha raccontato Portelas. Guerrero Martinez ha spiegato di aver pensato che non avrebbe più rivisto la propria famiglia.
Le conseguenze dell'esperienza
La Marina aveva avviato le ricerche proprio dopo la richiesta di aiuto partita della cooperativa. Dopo cinque giorni in mare, i due pescatori sono riusciti ad attirare l'attenzione di un aereo sventolando un sacco.
La mancanza di acqua potabile, il sole e la disidratazione stavano mettendo a rischio la loro vita. Sono stati quindi recuperati e trasportati a Puerto Chiapas, dove hanno ricevuto cure mediche per la disidratazione. Dopo l'esperienza Guerrero Martinez, ha annunciato - comprensibilmente- che smetterà di andare a pesca e andrà in pensione.