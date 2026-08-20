Monaco: identificato autore attentato antisemita del 1970

AGI - Gli investigatori tedeschi hanno identificato il presunto autore dell'incendio doloso che nel 1970 provocò la morte di sette sopravvissuti all'Olocausto in un centro della comunità ebraica di Monaco.
Il presunto autore dell'attentato di Monaco
Tuttavia, il desiderio di coloro che cercano giustizia non potrà essere assecondato: il sospettato, un cittadino tedesco allora 25enne legato all'estrema destra, è morto nel 2020.
"Le nuove indagini condotte dopo la riapertura del caso indicano con forza che il sospettato fosse l'autore", hanno affermato polizia e procura di Monaco in una nota congiunta. Il caso era stato riaperto lo scorso anno dopo che un testimone aveva fornito nuovi elementi.
L'impossibilità di fare chiarezza
Una definitiva "chiarificazione giudiziaria" non sarà tuttavia possibile perché la legge tedesca non consente di avviare un procedimento penale contro una persona deceduta.
Secondo gli investigatori, l'uomo apparteneva agli ambienti di estrema destra ed era stato descritto dai testimoni come un antisemita con una "fissazione per Hitler". Le autorità non ne hanno diffuso il nome, ma il settimanale Der Spiegel lo ha identificato parzialmente come Bernd V.
L'incendio e le vittime
L'attacco del 13 febbraio 1970 fu uno dei più gravi contro la comunità ebraica nella Germania del dopoguerra.
L'incendio venne appiccato con benzina sulla scala in legno dell'edificio, utilizzato come casa di riposo e foresteria. Le fiamme si propagarono rapidamente, bloccando l'unica via d'uscita. Sette residenti ebrei morirono e altre 15 persone rimasero ferite, quattro delle quali gravemente.