Furto di corpi dall'obitorio, Harvard paga 53 milioni di dollari

AGI - L'Università di Harvard ha accettato di pagare 53 milioni di dollari per risarcire le famiglie coinvolte nello scandalo del furto e della vendita di parti di corpi umani donati alla ricerca scientifica da parte dell'ex responsabile dell'obitorio della sua facoltà di Medicina.
Cedric Lodge, responsabile dell'obitorio fino al suo licenziamento nel 2023, è stato condannato a otto anni di carcere a dicembre dopo essersi dichiarato colpevole di traffico di resti umani rubati. Secondo gli investigatori, dal 2018 Lodge e sua moglie prelevavano parti dei cadaveri "senza la conoscenza né il permesso del datore di lavoro, del donatore o della famiglia del donatore" e le inviavano ad acquirenti in altri Stati.
L'accordo per il risarcimento
Harvard ha annunciato che chiederà al tribunale l'autorizzazione a istituire fondi per un totale di 53 milioni di dollari destinati a risolvere una class action. Secondo i media statunitensi, un giudice di Boston ha già approvato preliminarmente l'accordo.
La condanna e le reazioni
Gli atti di Lodge sono stati "spregevoli, aberranti e un'evidente violazione dei nostri valori come comunità medica", hanno dichiarato il preside della Harvard Medical School, George Daley, e il responsabile dell'educazione medica Bernard Chang, esprimendo "profondo rammarico e vicinanza" alle famiglie dei donatori.
I resti umani venduti
Tra i resti umani venduti figuravano organi interni, cervelli, pelle, mani, volti e teste sezionate. La moglie di Lodge è stata condannata a un anno di carcere, mentre anche sei acquirenti si sono dichiarati colpevoli e sono stati condannati.