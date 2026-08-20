Francia: Il corpo di un'influencer è stato trovato carbonizzato

AGI - Un ritrovamento terribile, a cui si sta cercando di dare un senso. L'influencer francese Sonia Bellina, 29 anni e oltre 250 mila follower su TikTok, è stata trovata morta nel sud della Francia.
La morte dell'influencer francese
Il suo corpo, parzialmente carbonizzato, era stato scoperto il 12 agosto tra i filari di un vigneto a Saint-Gilles, nel Gard, una ventina di chilometri da Nimes.
L'esame del Dna ha confermato che si tratta della giovane, scomparsa dalla sera precedente. Due uomini sulla trentina, residenti nell'area di Nimes, sono stati fermati mercoledì nell'ambito dell'inchiesta aperta dalla procura per omicidio premeditato. Secondo quanto riferisce BfmTv, il principale sospettato conosceva la vittima ed era già noto alla giustizia. Il secondo uomo avrebbe invece avuto "un coinvolgimento molto minore" nella vicenda.
Gli interrogatori previsti per oggi
I due sono stati posti in stato di fermo sulla base di elementi che fanno sospettare una loro partecipazione "diretta o indiretta" ai fatti, ha spiegato la procuratrice di Nimes, Cécile Gensac.
Per oggi sono previsti interrogatori considerati decisivi dagli investigatori, in particolare per accertare l'eventuale premeditazione.
La scomparsa della giovane
Bellina, originaria del Gard, era seguita da circa 260 mila persone su TikTok, dove pubblicava soprattutto video in cui ballava, faceva playback o reinterpretava celebri battute.
La sorella l'ha descritta come "una ragazza solare, gentile, amata dalla gente", che si preparava a festeggiare il trentesimo compleanno. La famiglia aveva dato l'allarme dopo la sua scomparsa dell'11 agosto. "È uscita una sera, ci ha detto che sarebbe rincasata e non è mai più tornata", aveva raccontato una delle sorelle, esprimendo il timore che potesse essere accaduto qualcosa legato a un uomo che la giovane frequentava. I familiari e il loro avvocato Mourad Battikh hanno inoltre denunciato l'ondata di insulti e commenti offensivi comparsi sui social dopo la scomparsa e la morte della giovane. Il legale ha parlato di una "crudeltà senza nome", annunciando azioni contro chi si sia reso responsabile di eventuali reati.