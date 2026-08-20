L' esercito tedesco cerca soldati, annunci sulla carta dei kebab

AGI - L' Esercito tedesco ha scelto i negozi di doner kebab per una nuova campagna di reclutamento, facendo stampare sulle confezioni dei panini annunci per attirare potenziali candidati nelle forze armate. Lo scrive il Berliner Kurier.
"Una volta una carriera con tutto", recita lo slogan, che gioca sulla formula utilizzata per ordinare un doner completo. La carta, decorata con colori mimetici, contiene anche un codice QR che rimanda al portale per le carriere della Bundeswehr, dove vengono cercati in tutta la Germania militari da impiegare nel servizio sanitario.
L'obiettivo della campagna
Il ministero della Difesa ha spiegato al quotidiano che l'obiettivo è raggiungere i potenziali candidati nei luoghi della loro vita quotidiana, dai social media alle stazioni ferroviarie fino, appunto, ai kebab.
Le strategie di reclutamento
"Con una varietà di strumenti pubblicitari raggiungiamo non solo i giovani nella fase di orientamento professionale, ma anche persone che vogliono cambiare carriera e professionisti interessati a una prospettiva nella Bundeswehr", ha spiegato una portavoce del ministero.