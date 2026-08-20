Cina: La Cina condanna all’ergastolo il fondatore di Evergrande

AGI - Il fondatore del colosso immobiliare cinese Evergrande, sommerso dai debiti, Xu Jiayin, è stato condannato oggi in primo grado all'ergastolo e alla confisca di tutti i suoi beni, dopo essere stato riconosciuto colpevole di diversi reati quali falsificazione di informazioni finanziarie, emissione fraudolenta di azioni, corruzione e appropriazione indebita.
La condanna per il padre di Evergrande
Lo stesso tribunale della megalopoli sud-orientale di Shenzhen che ha condannato Xu, conosciuto a livello internazionale come Hui Ka Yan, ha inoltre inflitto multe pari a 8.820 milioni di yuan (1.311 milioni di dollari, 1.122 milioni di euro) a carico dell'Evergrande Group e di 7.000 milioni di yuan (1.040 milioni di dollari, 891 milioni di euro) nei confronti della sua principale controllata, Evergrande Real Estate.
Il caso del gigante immobiliare
In questo quadro, sono state inoltre annunciate condanne che vanno da un anno e dieci mesi a diciotto anni di reclusione per 56 imputati coinvolti nel caso Evergrande, il volto più visibile della prolungata crisi immobiliare che il gigante asiatico sta attraversando dall'inizio di questo decennio.