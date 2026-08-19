Moderna e Merck: risultati positivi per il vaccino cancro pelle

AGI - Le aziende farmaceutiche statunitensi Merck e Moderna hanno annunciato risultati positivi dalla fase finale degli studi clinici sul loro vaccino sperimentale a mRNA contro il cancro della pelle, destinato a pazienti con melanoma in stadio avanzato. "Questo è il primo annuncio di risultati positivi di Fase 3 (...) per una terapia oncologica basata sull'mRNA", hanno scritto Merck e Moderna in una dichiarazione congiunta.
La loro terapia personalizzata, combinata con l'immunoterapia Keytruda di Merck, ha portato a un miglioramento "statisticamente significativo" della sopravvivenza libera da recidiva nei pazienti con melanoma in stadio avanzato precedentemente sottoposti a intervento chirurgico, rispetto al trattamento con Keytruda da solo, hanno affermato le due aziende, senza tuttavia fornire cifre specifiche.