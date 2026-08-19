Ucraina, droni russi attaccano Zaporizhzhia. Un morto e 6 feriti

AGI - Droni russi hanno attaccato Zaporizhzhia. Una persona è rimasta uccisa e altre sei ferite. Lo ha riferito RBC-Ucraina, citando il capo dell'amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia, Ivan Fedorov.
Secondo Fedorov, i droni russi hanno colpito il capoluogo regionale, danneggiando edifici residenziali e non residenziali. Gli impatti hanno provocato un incendio. Secondo i dati preliminari, sei persone sono rimaste ferite e una è deceduta.
La risposta di Kiev
Uno dei sei droni ucraini che tentavano di colpire impianti industriali a Ufa ha centrato un edificio residenziale. Una finestra è stata danneggiata e una persona è rimasta ferita in via preliminare, ha riferito il governatore del Bashkortostan Radiy Khabirov sul suo canale Max.
"Un altro drone ha colpito un edificio residenziale nel quartiere di Zaton. Le finestre dei piani superiori sono state danneggiate e detriti e frammenti sono caduti anche sulle auto parcheggiate. Secondo le prime informazioni, una persona è rimasta ferita. È stata ricoverata in ospedale e sta ricevendo tutte le cure mediche necessarie", ha riferito Khabirov.
Droni su Tula e Nizhny Novgorod
Droni ucraini hanno invece colpito nella notte tra il 18 e il 19 agosto le regioni russe di Tula e Nizhny Novgorod, secondo quanto riferito da canali di monitoraggio e dalla Tass. Testimoni oculari hanno segnalato esplosioni a Novomoskovsk, nella regione di Tula, mentre altri droni sono stati abbattuti nei pressi di un edificio residenziale nella città di Dzerzhinsk, nella regione di Nizhny Novgorod, secondo il canale Exilenova Plus.
Il governatore della regione di Tula, Dmitry Milyaev, ha confermato l'attacco con droni ucraini, riferendo che la difesa aerea russa ha intercettato 27 droni. "Secondo le informazioni preliminari, non ci sono state segnalazioni di danni a edifici o infrastrutture", ha detto.