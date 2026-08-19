Trump vedrà Kim anche se la Nord Corea ha 57 armi nucleari
Trump vedrà Kim: "Vado d'accordo con lui anche se la Nord Corea ha 57 armi nucleari"
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Trump vedrà Kim: "Vado d'accordo con lui anche se la Nord Corea ha 57 armi nucleari"

Secondo diversi osservatori l'incontro tra i due leader potrebbe svolgersi a novembre a margine del vertice Apec in Cina
Trump vedrà Kim: "Vado d'accordo con lui anche se la Nord Corea ha 57 armi nucleari"
Brendan Smialowski / AFP - Il leader nordcoreano Kim Jong Un e il presidente statunitense Donald Trump a sud della Linea di Demarcazione Militare che divide la Corea del Nord e quella del Sud il 30 giugno del 2019
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AGI - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump incontrerà il leader nordcoreano Kim Jong Un entro la fine dell'anno. Lo ha ribadito lo stesso presidente americano che ai giornalisti ha detto di andare "molto d'accordo" con il leader nordcoreano anche se il Paese possiede "57 armi nucleari". "Questo non sarebbe mai dovuto accadere. Se fossi stato presidente, non l'avrei permesso", ha aggiunto

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Possibile incontro all'Apec

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Secondo diversi osservatori l'incontro potrebbe svolgersi a novembre a margine del vertice APEC (Cooperazione Economica Asia-Pacifico) in Cina. Fin dal suo primo mandato Trump si è vantato di avere un rapporto privilegiato con Kim Jong Un, il cui Paese è considerato una grave minaccia per la sicurezza degli Stati Uniti dall'intelligence americana.

Stop alle esercitazioni congiunte

Domenica scorsa, a sorpresa, Trump ha annunciato che gli Usa interromperanno le esercitazioni militari congiunte con la Corea del Sud, affermando che ciò inviava "un segnale totalmente inappropriato e ostile" a Pyongyang.

I precedenti incontri

Trump e Kim si sono incontrati tre volte durante il primo mandato del presidente statunitense. Prima di lui, nessun capo di Stato americano aveva mai incontrato un leader nordcoreano.

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