Trump: 'Raggiunto un accordo sui dazi con il Canada'

AGI - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha parlato di finalizzazione degli accordi con il Canada per togliere i dazi del 50 per cento su alcuni prodotti canadesi, le cui tariffe sarebbero dovute entrare in vigore ieri a mezzanotte.
"Siamo arrivati a un accordo con il Canada, che ci stava caricando dazi tremendi. Non avremo più dazi, è tutto legato alla finalizzazione dei documenti", ha detto Trump rispondendo alle domande dei giornalisti.
I colloqui con il premier Carney
L'annuncio è arrivato dopo che l'inquilino della Casa Bianca aveva deciso di sospendere per tre giorni l'entrata in vigore dei dazi del 50 per cento sulle importazioni dal Canada, che sarebbero dovuti scattare oggi.
Secondo quanto dichiarato inizialmente dal primo ministro canadese Mark Carney, i nuovi dazi sarebbero dovuti entrare in vigore alla mezzanotte ora locale del 22 agosto, anziché allo stesso orario di mercoledì ora di Washington, come originariamente previsto. In particolare, il premier canadese aveva sottolineato in un comunicato: "Nelle ultime settimane, il Canada ha condotto intensi colloqui con gli Stati Uniti per affrontare le questioni commerciali in sospeso e offrire maggiore certezza e benefici reali alle imprese, ai lavoratori, agli agricoltori e alle famiglie canadesi".