Kenya: si schianta elicottero con turisti, morto Sensi-Contugi

AGI - Un elicottero che trasportava turisti, tra cui un italiano, si è schiantato oggi nel Kenya centrale e nessuna delle persone a bordo è sopravvissuta. A confermare la notizia è stata la Farnesina, secondo cui l'uomo d'affari e funzionario italo-ecuadoriano Michele Sensi-Contugi è una delle vittime dell'incidente in elicottero precipitato nella zona del monte Ololokwe, circa 250 chilometri in linea d'aria a nord di Nairobi.
Chi era Sensi-Contugi
Sensi-Contugi era il capo del Centro Nazionale di Intelligence dell'Ecuador. Nell'incidente è morta anche la moglie, secondo informazioni confermate da fonti vicine al governo ecuadoriano. Sensi-Contugi era nato in Italia il 12 agosto 1982, figlio di padre italiano e madre ecuadoriana.
L'Autorita' per l'Aviazione Civile del Kenya ha comunicato la morte di sette persone, tra cui sei turisti e un pilota, a seguito dello schianto di un elicottero nei pressi del monte Ololokwe, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa EFE. L'incidente è avvenuto alle 9,13 ora locale nella contea di Samburu.
Il velivolo coinvolto era un Eurocopter EC130 B4, con numero di registrazione 5Y-GYM, in volo tra Loisaba ed Ewasonyiro, ha dichiarato l'Autorita' per l'Aviazione Civile in un comunicato. Michele Sensi-Contugi aveva fatto parte del governo ecuadoriano di Daniel Noboa dal gennaio 2024, quando assunse la guida del Centro Nazionale di Intelligence dell'Ecuador
Il monte Ololokwe
Il monte Ololokwe, montagna sacra per il popolo samburu con una vetta a circa 2 mila metri di altitudine, è una destinazione turistica frequentata dagli escursionisti e nella zona vengono organizzati anche sorvoli in elicottero. Lo scorso primo marzo sei persone, tra cui un deputato, erano morte nello schianto di un elicottero nell'ovest del Kenya.