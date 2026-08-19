Hind Rajab, la voce simbolo delle vittime di Gaza

AGI - Hind Rajab aveva cinque anni quando fu uccisa a Gaza il 29 gennaio 2024, dopo essere rimasta per ore intrappolata in un'auto insieme ai corpi dei suoi familiari e aver chiesto aiuto al telefono alla Mezzaluna Rossa palestinese.
La sua voce, registrata durante quelle ultime ore, e le circostanze della sua morte hanno trasformato la bambina in uno dei simboli delle vittime palestinesi della guerra nella Striscia.
L'ultima telefonata ai soccorritori
Hind Rajab viaggiava con alcuni familiari nella città di Gaza quando l'auto sulla quale si trovava, una Kia Picanto, finì sotto il fuoco. Cinque persone morirono nel primo attacco. Rimasero vive Hind e la cugina quindicenne Layan Hamada, che riuscirono a contattare telefonicamente i soccorritori. "Ci stanno sparando, ho il carro armato accanto", disse Layan durante la telefonata, prima che si sentisse una nuova raffica di colpi e la sua voce scomparisse. Da quel momento Hind rimase sola nell'auto. Per oltre tre ore continuò a parlare al telefono con gli operatori della Mezzaluna Rossa, implorando che qualcuno andasse a prenderla.
Un'ambulanza con due paramedici venne inviata per raggiungerla. Il mezzo arrivò nella zona dopo che, secondo quanto riferito dallo stesso esercito israeliano, il suo movimento era stato coordinato. Ma anche l'ambulanza venne colpita e i due soccorritori furono uccisi. Poi si perse ogni contatto con Hind Rajab. Soltanto dodici giorni dopo, quando le forze israeliane si ritirarono dalla zona, furono recuperati il corpo della bambina, quelli dei suoi familiari e quelli dei due paramedici. Secondo un'analisi di Forensic Architecture, sull'automobile furono trovati 335 fori di proiettile.
Le indagini sull'Idf
Per oltre due anni il caso è stato al centro di indagini indipendenti e richieste di accertamento delle responsabilità. L'esercito israeliano aveva inizialmente sostenuto che le sue forze non fossero presenti nella zona al momento dell'accaduto. Oggi ha invece riconosciuto che furono soldati israeliani ad aprire il fuoco contro l'auto. "Le conclusioni dell'indagine indicano che le truppe dell'Idf hanno sparato contro un veicolo che si avvicinava a loro", ha affermato l'esercito. La procura militare ha quindi disposto l'apertura di un'indagine penale sia sugli spari contro l'auto sia sulle circostanze dell'attacco all'ambulanza.
'The voice of Hind Rajab'
La storia di Hind ha avuto nel frattempo una vasta eco internazionale. Il film 'The Voice of Hind Rajab', costruito attorno alla vicenda e alle registrazioni delle sue richieste di aiuto, ha vinto il Leone d'Argento alla Mostra del Cinema di Venezia ed è stato successivamente candidato all'Oscar. Il nome della bambina è stato scelto anche dalla Hind Rajab Foundation, organizzazione con sede a Bruxelles impegnata sul terreno giudiziario per chiedere indagini e procedimenti contro persone accusate di crimini commessi contro i palestinesi, segnalando in particolare la presenza di soldati israeliani all'estero per poterli fermare e portare davanti a un giudice.