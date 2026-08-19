Un nuovo libro racconta Diana attraverso gli occhi del fratello

Lo scrittore, storico e giornalista Charles Spencer, fratello della principessa Diana, pubblicherà il prossimo 22 settembre Canto del cigno: Diana, mia sorella, un libro in cui ripercorre la vita della principessa attraverso i propri ricordi e la propria prospettiva. L'uscita sarà mondiale: in Spagna e in America Latina il volume arriverà nelle librerie il giorno successivo, il 23 settembre, per Plaza & Janés, marchio del gruppo Penguin Random House, che ne ha annunciato la pubblicazione in un comunicato diffuso martedì. L'edizione in catalano sarà invece curata da Rosa dels Vents, anch'essa parte dello stesso gruppo editoriale. In Italia il libro sarà pubblicato da Mondadori.
Il discorso funebre del 1997
La casa editrice ricorda che nel settembre del 1997, pochi giorni dopo la morte della principessa Diana in un incidente stradale a Parigi, Charles Spencer pronunciò nell'abbazia di Westminster, davanti a milioni di persone in tutto il mondo, l'elogio funebre per la sorella, definito "uno dei grandi discorsi del XX secolo". Ora, con l'avvicinarsi del trentesimo anniversario della morte, il conte ha deciso di mettere per iscritto ricordi e riflessioni personali. Una scelta nata, spiega l'editore, anche dal desiderio di raccontare direttamente la propria versione della storia, "invece di sopportare nuovamente il disagio di leggere le opinioni di altre persone, molte delle quali basate su falsità che, con il passare del tempo, sono finite per essere accettate come vere".
Come Charles Spencer descrive la sorella
Charles Spencer racconta la sorella come "una persona unica e piena di vitalità, amore, carisma e insicurezze, che ha vissuto la vita con un'intensità straordinaria e ha lasciato il mondo molto migliore di come lo aveva trovato, nonostante lo abbia abbandonato troppo presto". Diana morì il 31 agosto 1997 a Parigi, a 36 anni, in seguito a un incidente stradale. L'auto sulla quale viaggiava insieme a Dodi Al Fayed si schiantò contro un pilastro del tunnel dell'Alma dopo aver lasciato l'hotel Ritz, mentre era inseguita dai paparazzi.
Per Daniel Bunyard, editore di Penguin Random House nel Regno Unito, il volume ha "un'importanza storica, perché racconta la vita di una delle figure più iconiche e culturalmente significative del XX secolo" dalla "prospettiva privilegiata di un'intimità incomparabile".
I libri di Charles Spencer
Charles Spencer, nono conte Spencer, è autore di nove libri. Quattro dei suoi titoli sono entrati nella classifica dei bestseller del Sunday Times: The White Ship: Conquest, Anarchy and the Wrecking of Henry I's Dream; Blenheim: Battle for Europe, finalista al premio History Book of the Year dei National Book Awards; Killers of the King: The Men Who Dared to Execute Charles I e To Catch a King: Charles II's Great Escape.
Il primo volume delle sue memorie, A Very Private School, ha raggiunto il primo posto nella classifica dei libri più venduti del Sunday Times. Spencer ha inoltre lavorato come corrispondente per NBC News dal 1986 al 1995 e ha condotto programmi per History Channel. Attualmente è editorialista del Financial Times.