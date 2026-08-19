Trump sospende il 50% dei dazi nei confronti del Canada
Trump sospende il 50% dei dazi nei confronti del Canada, accordo in vista. Carney: "Progressi sostanziali"
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Trump sospende il 50% dei dazi nei confronti del Canada, accordo in vista. Carney: "Progressi sostanziali"

Il Presidente degli Stati Uniti ha annunciato lo stop per tre giorni dell'entrata in vigore della misura sulle importazioni, prevista per oggi e garantisce che entrambi i Paesi hanno raggiunto un accordo
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Evelyn Hockstein / POOL / AFP - Trump e Carney
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Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato di aver deciso di sospendere per tre giorni l'entrata in vigore dei dazi del 50% sulle importazioni dal Canada, che sarebbero dovuti scattare oggi. Trump garantisce che i due Paesi hanno raggiunto un accordo, ancora da formalizzare.

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Secondo quanto riferito dal primo ministro canadese Mark Carney, i nuovi dazi entreranno ora in vigore alle 00,01 ora locale del 22 agosto, anziché alle 00,01 di mercoledì ora di Washington, come originariamente previsto. Washington ha accettato di rinviare l'applicazione delle misure, disposte ai sensi della Sezione 338 del Tariff Act statunitense del 1930, mentre i negoziati proseguono.

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L'annuncio di Trump su Truth

Trump ha scritto sul social 'Truth': "Ho sospeso per tre giorni i dazi del 50% contro il Canada, che sarebbero dovuti entrare in vigore domani mattina, in quanto Canada e Stati Uniti, in attesa della finalizzazione dei documenti, hanno raggiunto un ACCORDO! Il grande oleodotto Keystone XL, tanto tempo fa accantonato dal sonnolento Joe Biden, potrebbe essere riportato in vita!".

La risposta di Carney

Il primo ministro canadese, Mark Carney, ha affermato che il suo Paese e gli Stati Uniti hanno fatto "progressi sostanziali" nei loro negoziati commerciali, anche se ha avvertito che c'è ancora "un lavoro importante" da fare. "Nelle ultime settimane, il Canada ha condotto intensi colloqui con gli Stati Uniti per affrontare le questioni commerciali in sospeso e offrire maggiore certezza e benefici reali alle imprese, ai lavoratori, agli agricoltori e alle famiglie canadesi", ha detto Carney in un comunicato diffuso poco prima di mezzanotte.

La dichiarazione è arrivata dopo una giornata di contatti last-minute tra Ottawa e Washington, e una seconda conversazione telefonica in due giorni tra il capo del governo canadese e Trump. Le fonti che conoscevano i negoziati avevano precedentemente riferito che entrambe le parti erano riuscite a raggiungere un accordo e che una proposta per sbloccare i colloqui era rimasta nelle mani dei due leader.

Uno dei principali ostacoli resta il settore automobilistico. Gli Stati Uniti hanno proposto di ridurre il dazio sui veicoli canadesi dal 25% al 15%, mentre Ottawa sta cercando un ulteriore sconto ed esenzioni per i contenuti prodotti in Nord America.

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