Dazi, Trump valuta un accordo con il Canada all'ultimo minuto

AGI - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump starebbe considerando un accordo all'ultimo minuto con il Canada sui dazi, per mettere fine alla guerra delle tariffe con lo storico Paese confinante e alleato. Lo riporta Politico. Toccherà a Trump decidere se il dazio del 50 per cento sui prodotti canadesi da lui annunciato entrerà in vigore, come previsto, dopo la mezzanotte, ora di Washington, le 6 di mattina in Italia.
Secondo Politico, funzionari statunitensi e canadesi sono impegnati da giorni in colloqui serrati, con l'amministrazione americana che preme affinché il Canada elimini le misure di ritorsione adottate contro i dazi di Trump lo scorso anno, tra cui i divieti sulle bevande alcoliche statunitensi e i dazi sulle automobili americane. Ottawa, dal canto suo, punta a ottenere una riduzione dei dazi statunitensi sulle automobili, oltre che su altre merci.
Le concessioni sui prodotti lattiero-caseari
Secondo due delle tre fonti citate da Politico, il possibile accordo in fase di definizione prevede anche concessioni da parte del Canada sulle quote tariffarie per i prodotti lattiero-caseari, una questione che è comparsa spesso nelle accuse di Trump contro la politica commerciale canadese.
L'obiettivo di un accordo più ampio
I negoziatori sperano che un piccolo accordo su queste questioni possa sbloccare trattative più ampie tra i due Paesi su un accordo commerciale nordamericano che quest'anno dovrà essere sottoposto a revisione.
Le automobili restano il nodo principale
Ma le automobili restavano un importante punto di attrito nei negoziati di lunedì, mentre funzionari statunitensi e canadesi si riunivano nel pomeriggio, secondo altre tre persone a conoscenza dello stato delle trattative, che hanno parlato a condizione di anonimato.
L'impatto sui rapporti commerciali
Sebbene i dazi destinati a entrare in vigore mercoledì colpiscano soltanto una piccola percentuale degli scambi commerciali tra i due Paesi, potrebbero avvelenare i negoziati più ampi riguardanti quasi 1.000 miliardi di dollari di scambi di beni e servizi tra Stati Uniti e Canada.
L'ipotesi di un accordo intermedio
"Si può pensare a tutto questo come al tentativo di arrivare a una sorta di 'raccolto anticipato', un accordo intermedio, un pacchetto più ristretto di ciò che alla fine confluirà nei negoziati sull'USMCA", ha dichiarato Kelly Ann Shaw, che durante il primo mandato di Trump è stata vice assistente per gli affari economici internazionali.