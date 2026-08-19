Ritrovati i corpi di due alpinisti belgi scomparsi 34 anni fa 

AGI - I corpi di due alpinisti belgi scomparsi nelle Alpi svizzere 34 anni fa sono stati ritrovati, liberati dallo scioglimento del ghiacciaio Trift. Lo ha annunciato la polizia.
Il 26 luglio, un escursionista ha segnalato il ritrovamento di due corpi sul ghiacciaio, nella Svizzera del Sud, vicino al confine italiano, ha dichiarato la polizia regionale del cantone del Vallese in un comunicato.
L'identificazione dei corpi
I corpi sono stati portati all'Istituto di Medicina Legale dell'Ospedale del Vallese a Sion per l'identificazione. "Un confronto diretto dei profili del DNA ha formalmente stabilito che si tratta di due alpinisti scomparsi nella regione delle Weissmies nel 1992", si legge nel comunicato. I due uomini belgi avevano rispettivamente 39 e 41 anni al momento della scomparsa.
L'elenco delle persone scomparse
La polizia del Vallese tiene un elenco di persone scomparse che risale al 1925, principalmente in alta montagna e lungo i fiumi.
Lo scioglimento dei ghiacciai
Il cambiamento climatico ha accelerato lo scioglimento dei ghiacciai, e il ritiro del ghiaccio sta riportando alla luce i corpi degli alpinisti che vi erano rimasti intrappolati per anni, spesso decenni.
Un precedente nel Vallese
L'anno scorso, le ossa di un alpinista svizzero scomparso nel 1994 sono state ritrovate su un ghiacciaio dell'Ober Gabelhorn, sempre nel Vallese.