Camilla è tornata a parlare del cancro di Re Carlo 

La regina Camilla ha rivelato di aver trovato "piuttosto difficile" mantenere segreta la malattia del marito, il monarca britannico Carlo III, prima che la diagnosi di cancro venisse resa pubblica nel 2024.
In una breve intervista video prodotto con l'organizzazione benefica di supporto ai malati di cancro Maggie's, Camilla, 79 anni, ricorda i giorni che hanno preceduto l'annuncio pubblico della malattia del sovrano. "A quel tempo, nessuno poteva dire nulla. È stato piuttosto difficile", afferma nel video, pubblicato sull'account social ufficiale della famiglia reale britannica. "Stavo per dire qualcosa, ma ho sentito che non era il momento giusto", aggiunge.
La visita al centro Maggie's
La regina ricorda in particolare una visita che fece il 31 gennaio 2024 a un centro Maggie's all'interno del Royal Free Hospital di Londra. A quel tempo, Carlo III aveva già ricevuto la diagnosi di cancro, sebbene non fosse ancora stata resa pubblica. Buckingham Palace non annunciò la notizia fino a cinque giorni dopo, il 5 febbraio. "Volevo dirvelo, ma ovviamente non potevo", confessa Camilla durante una conversazione registrata con Laura Lee, ceo di Maggie's, che ha elogiato il coraggio della Regina in quel periodo.
Le condizioni di Carlo
Carlo III, 77 anni, continua a sottoporsi a cure per un cancro, la cui natura non è mai stata specificata. Nel dicembre 2025, il monarca annunciò che le sue condizioni erano migliorate e che le cure sarebbero state ridotte. Nel video, Camilla parla anche del comportamento del re dopo aver ricevuto la diagnosi. "Niente lo ha fermato. Ha semplicemente detto: 'Sconfiggerò anche questo'", racconta.
Il parallelo con Kate Middleton
La regina spiega che l'annuncio della malattia del marito le ha anche permesso di comprendere meglio la situazione delle famiglie dei malati di cancro. "All'improvviso, è tuo marito a ricevere una diagnosi, e devi aiutarlo e cercare di capire tutto", osserva.
La diagnosi di cancro del re è stata annunciata un mese prima che venisse resa pubblica la diagnosi della principessa Catherine, moglie del figlio maggiore, William, erede al trono. Nel gennaio 2025, la nuora del re ha annunciato che il suo cancro, di cui non è stata specificata la natura, era in remissione.