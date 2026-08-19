Bambola con i diamanti, Barbie celebra 100 anni di Marilyn Monroe

AGI - Barbie celebra il centenario della nascita di Marilyn Monroe (1926-1962) con una bambola ispirata all'attrice e alla sua interpretazione nel film "Gli uomini preferiscono le bionde" (1953).
La bambola indossa una versione dell'iconico abito rosa e della collana di diamanti sfoggiati dall'attrice nella memorabile scena musicale di "I diamanti sono i migliori amici di una ragazza".
La collaborazione con l'eredità di Marilyn
L'intero design è stato creato da Mattel in collaborazione con The Estate of Marilyn Monroe Llc, l'ente che preserva e promuove l'eredità dell'attrice, per garantire che ogni dettaglio renda omaggio a una delle sue interpretazioni più memorabili, si legge nel comunicato.
Una scena diventata iconica
La scena di "I diamanti sono i migliori amici di una ragazza", sottolinea Mattel, è "uno dei momenti di moda più iconici del cinema" e ha contribuito a definire l'eredità culturale dell'attrice.
I dettagli della bambola
L'abito della bambola è caratterizzato da un vistoso fiocco oversize, lunghi guanti e gioielli ispirati ai diamanti, che emulano l'inconfondibile glamour di Marilyn. "Più che un omaggio a questo look indimenticabile, rendiamo omaggio a Marilyn come pioniera: un'abile produttrice, un'imprenditrice e un'artista che ha infranto ogni barriera, e questa bambola celebra l'intera sua incredibile eredità", sottolinea Robert Best, vicepresidente e direttore creativo del design delle bambole di Mattel.
Le precedenti collezioni dedicate all'attrice
Questo modello si aggiunge ad altre bambole Mattel dedicate a Marilyn Monroe. Tra il 1997 e il 2009, sono state lanciate diverse bambole che celebrano i suoi ruoli cinematografici e i suoi momenti di moda più memorabili.
Le altre icone celebrate da Mattel
Mattel ha anche creato bambole ispirate ad altre icone culturali come Whitney Houston, Miley Cyrus, Kylie Minogue, Aaliyah, Stevie Nicks, Gloria Estefan, David Bowie, Juan Gabriel, Tina Turner, Elvis Presley, Diana Ross ed Elton John, tra le altre. Il compleanno di Marilyn Monroe viene celebrato con una vasta gamma di eventi in tutto il mondo, tra cui mostre come "Marilyn Monroe: Hollywood Icon" all'Academy Museum of Motion Pictures di Los Angeles e "Marilyn Monroe: A Portrait" alla National Portrait Gallery di Londra