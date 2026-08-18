Israele recupera i resti del maggiore Katz, ucciso 44 anni fa

AGI - L'esercito israeliano ha annunciato di aver riportato in Israele i resti del sergente maggiore Yehuda Katz, soldato ucciso in Libano 44 anni fa e ultimo militare israeliano ancora dichiarato disperso nella battaglia di Sultan Yacoub del 1982. L'operazione è stata condotta congiuntamente dall'esercito e dal Mossad.
"Il suo ritorno in Israele è stato reso possibile grazie a sforzi basati su informazioni di intelligence precise, durati oltre quattro decenni", ha affermato l'esercito in una nota. Non è stato precisato dove siano stati ritrovati i resti.
La scomparsa in Libano nel 1982
Katz era scomparso durante la battaglia di Sultan Yacoub, combattuta contro le forze siriane nel Libano orientale nel 1982. I suoi resti sono stati trasferiti in Israele e identificati presso l'istituto per l'identificazione dei caduti del rabbinato militare.
Il premier Benjamin Netanyahu si è congratulato con le forze di sicurezza per l'operazione. "Per molti anni ho autorizzato numerose operazioni clandestine per localizzare i soldati dispersi di Sultan Yacoub. Ho promesso alle loro famiglie che non avremmo mai smesso di lavorare per riportarli a casa", ha dichiarato.
Il presidente Isaac Herzog ha affermato che "il cerchio rimasto come una ferita aperta e sanguinante dalla battaglia di Sultan Yacoub è finalmente chiuso". Herzog ha raccontato di aver tenuto una fotografia di Katz nel suo ufficio come "promemoria quotidiano del nostro sacro dovere di riportare a casa i nostri figli e non lasciare indietro nessuno". Tre soldati israeliani erano rimasti dispersi per decenni dopo la battaglia. Nel 2019 Israele aveva annunciato il recupero dei resti del sergente maggiore Zachariah Baumel, mentre nel maggio 2025 aveva recuperato il corpo del sergente maggiore Tzvika Feldman "nel cuore della Siria".