Ucraina, notte di droni su Mosca. 180 abbattuti

Dalla tarda serata di ieri alle prime ore del mattino circa 620 droni sono stati lanciati verso la regione di Mosca, 180 dei quali sono stati abbattuti. Lo riferisce il sindaco di Mosca, Sergey Sobyanin, citato dalle agenzie russe.
Tre persone, tra cui un bambino di 10 anni, sono rimaste ferite nel massiccio attacco di droni nella regione di Mosca. Lo ha riferito il governatore regionale Andrei Vorobyov alle agenzie russe.
L'avvertimento di Mosca a Londra
La Russia ha avvertito il Regno Unito che ci saranno "conseguenze", dopo che diverse fonti hanno riferito che l'Ucraina avrebbe utilizzato droni di fabbricazione britannica per attaccare obiettivi all'interno del territorio russo. L'avvertimento è giunto dopo le notizie, rivelate dal Sunday Times, secondo cui Kiev avrebbe utilizzato velivoli prodotti da due aziende britanniche contro installazioni militari e industriali in Russia.
In un comunicato, l'ambasciata russa a Londra ha accusato il Regno Unito di essere "complice e responsabile" di tali attacchi, che rappresentano una "deliberata escalation" del conflitto. "Le azioni di Londra avranno inevitabilmente conseguenze. Piu' profondo sara' il suo coinvolgimento nel conflitto e maggiore il suo sostegno alla macchina terroristica di Kiev, piu' alto sara' il prezzo che dovra' pagare", si legge ancora nella nota.
BREAKING: Russia's embassy to the UK has warned of 'consequences' after reports that British drones have been used to strike targets on Russia's mainland for the first time. pic.twitter.com/AWtEgylPoW— Sky News (@SkyNews) August 17, 2026
Le aziende di droni coinvolte
Secondo il Sunday Times, una delle società coinvolte è una filiale del colosso della difesa BAE Systems. Il quotidiano non ha rivelato il nome della seconda azienda per motivi di sicurezza. Il Ministero della Difesa britannico non ha risposto alle richieste di commento.
Gli attacchi a lungo raggio
L'Ucraina, in ogni caso, continuerà anche a settembre gli attacchi a lungo raggio contro la retrovia russa. Lo ha annunciato il presidente Volodymyr Zelensky dopo una riunione con i vertici militari nella quale sono state definite le priorità delle operazioni per le prossime settimane. "Abbiamo confermato le priorità degli attacchi in profondità per le prossime settimane e per settembre. Le perdite confermate subite dalla Russia dimostrano che la nostra strategia di attacchi a lungo raggio sta andando nella giusta direzione", ha scritto Zelensky su Telegram.
Nelle ultime settimane le forze ucraine hanno colpito con droni basi navali, infrastrutture petrolifere e del gas situate a centinaia di chilometri dal fronte e altri obiettivi destinati, secondo Kiev, a indebolire la macchina bellica e l'economia russa. Tra gli obiettivi figurano anche magazzini del gigante dell'e-commerce Wildberries.
Le vittime civili del conflitto in Ucraina
È aumentato intanto il numero delle vittime civili. Lunedì almeno sei civili russi sono morti in un attacco missilistico ucraino nella regione di Belgorod, mentre almeno sette erano stati uccisi domenica durante il massiccio attacco con droni e missili contro la regione di Mosca e il sud della Russia. Secondo le autorità russe, almeno 201 civili sono morti in luglio.
Nei territori controllati da Kiev, nello stesso mese sono stati invece uccisi almeno 437 civili, secondo le Nazioni Unite, cifra che non comprende le vittime nelle regioni occupate. Il progetto indipendente russo Conflict Intelligence Team ha stimato complessivamente in 634 le vittime civili nei due Paesi a luglio, indicando che circa il 30% del totale è stato registrato in territorio russo o nelle regioni ucraine controllate dalle forze russe.