Sophie Adenot, prima donna francese a 'passeggiare' nello spazio

AGI - L'astronauta Sophie Adenot è diventata la prima astronauta francese a effettuare una passeggiata spaziale fuori dalla Stazione spaziale internazionale (Iss). L'attività era stata posticipata a causa di un malfunzionamento della tuta spaziale del suo collega, l'americano Anil Menon, e si prevedeva che durasse circa sei ore e mezza per sostituire un'antenna per le comunicazioni ad alta velocità.
"Diventando la prima donna francese ad andare nello spazio, Sophie Adenot incarna l'orgoglio francese e rappresenta un orizzonte per le ragazze che sognano l'infinito", ha dichiarato il presidente Emmanuel Macron sui social media.
L'uscita insieme ad Anil Menon
Adenot, dell'Agenzia spaziale europea (Esa), e Menon, della Nasa, sono usciti dalla stazione intorno alle 8.29 ora della costa orientale degli Stati Uniti (le 13.29 in Italia), secondo la trasmissione ufficiale dell'Agenzia statunitense. L'antenna è un collegamento fondamentale per la trasmissione dei dati, consentendo comunicazioni ad alta velocità tra la stazione spaziale e il centro di controllo missione a Houston, in Texas. Questa è la seconda passeggiata spaziale per Menon. Il 6 agosto, si era avventurato per la prima volta all'esterno della Iss per preparare l'installazione di nuovi pannelli solari.
L’heure des pionnières. En devenant la première Française à sortir dans l’espace, Sophie Adenot incarne une fierté française autant qu’un horizon pour les petites filles qui rêvent d’infini. Le visage de tous les possibles. pic.twitter.com/ZH558vFkrZ— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 18, 2026
L'intervento sul segmento Z1 della Iss
I due astronauti sostituiranno la vecchia antenna con una di riserva sul segmento Z1 della struttura della Stazione Spaziale Internazionale e su una piattaforma di stoccaggio esterna, ed effettueranno i necessari collegamenti elettrici e di dati per attivarla. Menon lavorerà a bordo del braccio robotico Canadarm2, mentre Adenot sarà ancorata all'esterno del laboratorio orbitante.
La prossima passeggiata a fine agosto
Dall'interno, saranno supervisionati dal comandante della Stazione, Jessica Meir, e dall'ingegnere di volo Jack Hathaway, che azionerà il braccio. Questa è la 282esima passeggiata spaziale condotta a supporto dell'assemblaggio, della manutenzione e degli aggiornamenti della Stazione, e la 97esima effettuata da astronauti statunitensi. La passeggiata spaziale era originariamente prevista per il 13 agosto, ma la Nasa l'ha posticipata di cinque giorni dopo che un sensore di anidride carbonica nella tuta spaziale di Menon ha dato una lettura anomala al termine della precedente passeggiata spaziale. L'Agenzia ha confermato una terza passeggiata di manutenzione programmata per il 25 agosto.