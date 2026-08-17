Trump riduce esercitazioni Usa-Seul per l'ottimo rapporto con Kim

AGI - "In virtù del mio ottimo rapporto con Kim Jong Un, della Corea del Nord, non sono contento del fatto che gli Stati Uniti abbiano, molto tempo fa, accettato di partecipare alle esercitazioni militari congiunte con la Corea del Sud". Lo ha scritto su Truth il presidente Usa Donald Trump."Queste esercitazioni non solo sono costose, con gran parte dei costi a carico degli Stati Uniti d'America (come al solito!), ma inviano un segnale totalmente inappropriato e ostile a un Paese che, da quando Donald J. Trump è Presidente, si è sempre dimostrato non minaccioso e rispettoso. Pertanto, e dato che è troppo tardi per annullarle, ho incaricato il Segretario alla Guerra, Pete Hegseth, di ridurre sostanzialmente le esercitazioni militari congiunte! e mi hanno risposto: "No, grazie!". Grazie per l'attenzione".
Seul conferma le esercitazioni dopo il post di Trump
Il Ministero della Difesa sudcoreano ha assicurato che le esercitazioni si svolgeranno "come previsto". Le manovre coinvolgono 18.000 soldati, "si svolgeranno come originariamente previsto", ha affermato il ministero.
Cominciate le esercitazioni
Seul ha intanto annunciato che la Corea del Sud e gli Stati Uniti hanno dato il via alla loro importante esercitazione congiunta estiva Ulchi Freedom Shield (UFS) in programma fino al 27 agosto e che prevede operazioni congiunte e multidominio per rafforzare la prontezza e le capacità degli alleati, simulando minacce realistiche che riflettono la guerra moderna in rapida evoluzione. L'UFS è un'esercitazione congiunta di punta condotta ogni anno dagli alleati per addestrarsi a eventuali conflitti contro la Corea del Nord, insieme alla Freedom Shield (FS) che si svolge in primavera.
Seul auspica che il rapporto Trump-Kim rilanci i negoziati
La Corea del Sud ha auspicato che il buon rapporto personale tra Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un porti alla ripresa del dialogo. "Il governo sta seguendo con attenzione il messaggio pubblicato dal presidente Trump sui social media e auspica che il rapporto amichevole tra i leader degli Stati Uniti e della Corea del Nord porti a un dialogo significativo", si legge in un comunicato da Seul. La Corea del Sud ha, inoltre, dichiarato di aver lavorato a stretto contatto con gli Stati Uniti sulla loro "posizione di difesa" e che continuerà a farlo. "La Corea del Sud e gli Stati Uniti hanno mantenuto uno stretto coordinamento per il mantenimento di una solida posizione di difesa combinata e per le esercitazioni e l'addestramento congiunti, e continueranno a coordinarsi strettamente", ha dichiarato la presidenza sudcoreano in una nota.