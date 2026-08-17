Polonia, costruita la statua della Madonna più alta d'Europa

AGI - A Konotopie, un villaggio di circa 150 abitanti nel cuore della Polonia, Paese dove è molto forte la devozione mariana, è sorta una monumentale statua della Madonna della Misericordia.
Un'opera destinata a diventare un elemento permanente nel paesaggio polacco. La statua, che misura 55,6 metri di altezza insieme al suo piedistallo a forma di corona di 15 metri, sarà non solo la statua mariana più alta della Polonia, ma anche dell'Europa. Firmata dallo scultore Adam Jakub Matejkowski, la statua è stata finanziata dal milionario polacco Roman Karkosik.
L'inaugurazione con Lech Wałęsa
Alla cerimonia di inaugurazione era presente anche Lech Wałęsa, che vinse il premio Nobel per la pace per la sua leadership della resistenza anticomunista polacca come capo del sindacato Solidarność e in seguito divenne presidente della Polonia, aveva un posto in prima fila durante la cerimonia di inaugurazione. “Questa è la fine del mio percorso,” ha detto Wałęsa, che oggi ha 82 anni, suggerendo che le cause che aveva sostenuto a lungo, inclusa la democrazia e la fede cattolica, erano ormai completate. “Ho iniziato con la Vergine Maria e finisco con la Vergine Maria.”
Durante i suoi giorni in Solidarność, Wałęsa indossava famosamente una spilla della Madonna Nera e ha spesso attribuito la sua fede in Dio alla forza che lo ha aiutato a combattere contro il comunismo. La maggior parte dei polacchi si identifica nella religione cattolica. La Chiesa ha avuto un ruolo potente nella vita pubblica dopo la caduta del comunismo nel 1989, beneficiando del prestigio guadagnato grazie al suo sostegno all'opposizione anticomunista.
Il paese è la patria di Karol Wojtyła, San Giovanni Paolo II, che è stato papa dal 1978 fino alla sua morte nel 2005. Una grande statua di lui – ma molto più piccola di quella di Maria – è stata svelata più di dieci anni fa nella città di Częstochowa.
Anche se l'influenza della religione nella vita pubblica della Polonia è diminuita gradualmente negli ultimi anni, soprattutto tra i giovani e nelle aree urbane, la Chiesa cattolica rimane influente, specialmente nelle comunità rurali e tra le generazioni più anziane.
I monumenti religiosi nel mondo
Per rendere l'idea della grandezza del monumento a Konotopie, va ricordato che la statua del Cristo Redentore a Rio de Janeiro, è alta 'solo' 38 metri, piedistallo compreso. La nuova statua della Madonna della Misericordia supera anche un altro grande monumento religioso in Polonia, la statua di Cristo Re nella città occidentale di Świebodzin, inaugurata nel 2010 e che, con il tumulo su cui si trova, raggiunge i 52,5 metri di altezza.
Tuttavia, quello polacco non sarà il più grande monumento mariano del mondo: questo record va alla statua della Madre di tutta l'Asia - la Torre della Pace, che si trova nelle Filippine. La sua altezza, compresa la base della costruzione, è di 98 metri.