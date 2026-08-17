Esercito tedesco: in Germania 187 mila effettivi, record da 13 anni

AGI - L'esercito tedesco ha raggiunto il massimo organico degli ultimi 13 anni con circa 186.700 effettivi.
Ad annunciarlo è stato il ministero della Difesa di Berlino secondo cui l'andamento è in linea con l'obiettivo di organico fissato per quest'anno.
I numeri dell’esercito tedesco
Il numero totale di soldati è quindi aumentato del 2% rispetto a luglio 2025, ha dichiarato il ministero in un comunicato stampa.
Inoltre, anche le candidature di aspiranti soldati volontari hanno raggiunto un record, con 47.300 domande, il 26% in più rispetto a luglio dell'anno precedente. Le nuove reclute, per un totale di 15.400, sono aumentate di oltre il 12% su base annua. Il Ministero della Difesa ha spiegato che circa 12.100 reclute stanno attualmente prestando servizio nella Bundeswehr nell'ambito del nuovo programma di servizio militare volontario, con un aumento del 6% rispetto a luglio 2025.
La nuova legge sul servizio militare
Il comunicato ha inoltre fornito dettagli su uno degli elementi obbligatori introdotti dalla nuova legge sul servizio militare, che prevede che gli uomini, al compimento dei 18 anni, debbano compilare un questionario sulla propria idoneità al servizio militare, mentre per le donne la compilazione è facoltativa.
A fine luglio, erano stati inviati 194.000 questionari agli uomini, il 96% dei quali li ha restituiti compilati. Ulteriori 184.000 questionari sono stati inviati a donne e "persone di altro genere", di cui il 4% ha risposto.
Il risultato dei questionari
In media, i partecipanti hanno espresso un interesse di cinque punti per l'arruolamento nella Bundeswehr, su una scala da cinque a dieci.
La nuova legge sul servizio militare prevede la coscrizione obbligatoria per gli uomini qualora vi sia bisogno di personale e la situazione lo richieda, sebbene la legge non stabilisca alcun meccanismo automatico e la decisione spetti al Parlamento.