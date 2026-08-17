Gatto scomparso nel 2016 torna a casa dopo 10 anni

AGI - Tra i tanti regali che Lucy Robertson poteva aspettarsi per il suo trentesimo compleanno, il ritorno del suo amato gatto era senz'altro il più imprevedibile. Eppure, proprio mentre spegneva le candeline, il telefono ha squillato portando con sé una notizia che ha dell'incredibile: Charlie, un gatto tigrato scomparso nel nulla 10 anni prima, era vivo, in salute e a pochissimi chilometri da casa.
Galles, il gatto scomparve nel 2016
Così come ha raccontato la BBC in un servizio, la vicenda ha inizio nel 2016 in Galles, subito dopo il trasferimento di Lucy e della compagna Hannah dalla cittadina di Newbridge alla vicina Abercarn. Charlie, all'epoca un gatto giovane e abituato a esplorare l'esterno, aveva fatto perdere le sue tracce appena tre giorni dopo il trasloco. Per mesi le due donne hanno setacciato la zona, affisso cartelli e lanciato appelli disperati sui social media. Senza alcuna traccia o segnalazione, con il passare degli anni la rassegnazione aveva preso il sopravvento, accompagnata dal timore che al piccolo fosse successo il peggio.
A CAT RETURNS HOME AFTER MISSING FOR 10 YEARS - STORY IS BLOWING UP RN— 000 (@000xy_0) August 17, 2026
This cat Charlie had been missing for 10 years and a few days ago it came back home like it was nothing.
The story is literally BLOWING UP RN, News Articles and Posts are coming out every minute for this… pic.twitter.com/GB89hO3pEi
Ritrovato da un residente
La svolta è arrivata lo scorso 29 luglio grazie al gesto di un residente locale e all'efficacia del microchip. L'uomo aveva notato il felino aggirarsi da qualche tempo tra i cespugli del quartiere e, credendolo un randagio, lo aveva accudito e sfamato per diverse settimane prima di portarlo presso la clinica veterinaria di Abercarn per un controllo. È bastato il passaggio del lettore sulla cute dell'animale per far scattare la sorpresa: i dati del chip erano ancora legati al contatto di Hannah. La meraviglia dei veterinari nell'apprendere che il gatto mancava da casa dal 2016 è stata superata solo dall'emozione del ricongiungimento.
Oggi ha 13 anni
Nonostante i dieci anni trascorsi separati, Charlie, che oggi ha 13 anni, ha riconosciuto le sue padrone all'istante. La visita medica ha inoltre confermato una condizione fisica sorprendentemente buona, con un pelo folto e pulito che suggerisce come il gatto possa aver trovato riparo o cure informali durante la sua lunga assenza. Dove sia stato Charlie in questo decennio rimarrà un enigma. La famiglia scherza sul fatto che il felino sia stato semplicemente impegnato in un'avventura lunghissima, mentre ora si gode il meritato riposo, riadattandosi ai ritmi domestici e alle attenzioni di casa.