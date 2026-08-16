Ungheria, autobus polacco si ribalta in autostrada: 12 morti

AGi - Un grave incidente stradale si è verificato nella notte in Ungheria, dove un autobus con targa polacca si è ribaltato lungo l'autostrada M3, nei pressi di Mezokovesd. Il tragico bilancio è di 12 morti e oltre 40 feriti, di cui almeno 10 in condizioni gravi. A confermare la portata della tragedia sono stati il Primo Ministro ungherese e la polizia locale.
La dinamica dell'incidente e i soccorsi
L'incidente è avvenuto intorno all'1:00 del mattino. Il pullman, in viaggio dalla Serbia verso la Polonia con 57 passeggeri e due autisti a bordo, è improvvisamente uscito di strada, finendo in un fossato e ribaltandosi su un fianco.
I soccorritori giunti sul posto hanno dovuto estrarre diversi passeggeri rimasti intrappolati tra le lamiere attraverso i finestrini del veicolo. Per sollevare il mezzo dal fossato si è reso necessario l'intervento di due gru. Undici persone sono decedute sul colpo, mentre una dodicesima è morta dopo il trasporto in ospedale. Secondo i servizi di ambulanza, altre 37 persone hanno riportato lesioni lievi.
Il dolore delle istituzioni e il precedente del 2003
L'accaduto ha suscitato immediato cordoglio in Polonia. Il Primo Ministro Donald Tusk ha confermato la cifra delle vittime, mentre il Ministro degli Esteri Radosław Sikorski ha espresso il suo dolore su X assicurando che i servizi consolari polacchi sono in costante contatto con le autorità ungheresi.
Si tratta del più grave incidente stradale avvenuto in Ungheria dal 2003, quando lo scontro tra un treno e un autobus turistico tedesco a Siófok causò la morte di 33 persone.