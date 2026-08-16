Sala da ballo, Trump gioca la carta della Corte Suprema

AGI - L'amministrazione Trump si è appellata alla Corte Suprema per sbloccare la costruzione di una monumentale sala da ballo alla Casa Bianca, un progetto fortemente sostenuto dal presidente. Nella petizione presentata alla più alta corte del Paese, a maggioranza conservatrice, il Dipartimento di Giustizia chiede l'annullamento del blocco dei lavori ordinato il 7 agosto da una corte d'appello federale.
Invece di una semplice area di ricevimento, il documento fa riferimento a un complesso militare integrato, comprendente una sala da ballo completamente sicura. L'amministrazione sostiene inoltre che l'imponente progetto di costruzione è già completo al 65% e che lasciarlo nello stato attuale, esposto alle intemperie, sarebbe esteticamente dannoso.
Il blocco dei lavori e il Congresso
La corte d'appello ha affermato che il blocco dei lavori "non aveva nulla a che fare" con i meriti del progetto in sé, ma ha stabilito che il presidente avrebbe dovuto chiedere l'approvazione del Congresso. Il magnate repubblicano ha definito la decisione una "vergogna nazionale".
Demolizione e sicurezza
In ottobre, Trump ha ordinato la demolizione di un'intera ala della Casa Bianca per costruire una sala da ballo, adducendo la necessità di ospitare adeguatamente ricevimenti e cene in onore di dignitari stranieri. Di fronte all'indignazione dei suoi oppositori e alle riserve di alcuni suoi sostenitori, la sua argomentazione si è evoluta. Ora sottolinea l'aspetto della sicurezza del progetto, ribadendo che l'edificio ospiterà sistemi di difesa, come i droni, che proteggeranno l'intera capitale.
Budget del progetto
Il budget previsto, finanziato interamente da donazioni private, secondo Trump, è aumentato da 200 a 400 milioni di dollari. Il presidente ha promosso numerosi progetti di costruzione e ristrutturazione a Washington dove cerca di lasciare il segno. L'opposizione democratica lo accusa di essere mosso dalla vanità e di sperperare fondi pubblici. Secondo il Washington Post, i lavori di ristrutturazione della Casa Bianca, eseguiti dall'ex immobiliarista, sono costati almeno 900 milioni di dollari.