Sbaglia e annuncia la morte di Re Carlo in radio poi scappa

AGI - La curiosità di un tecnico, unita a un momento di panico incontrollato, ha provocato un gaffe da incubo sulle frequenze radio britanniche. Come riferito dall’agenzia AFP, un membro dello staff dell'emittente britannica Radio Caroline ha involontariamente mandato in onda un file audio preregistrato che annunciavano la scomparsa di Re Carlo III. Subito dopo essersene reso conto, preso dal panico, il tecnico è scappato dallo studio, lasciando la radio in un lungo e imbarazzante silenzio.
Inno nazionale e 16 minuti di silenzio: cosa è successo in onda
L'episodio è avvenuto lo scorso maggio. I radioascoltatori di Radio Caroline — celebre ex radio pirata che oggi trasmette prevalentemente musica rock — si sono ritrovati improvvisamente davanti a una comunicazione solenne: "Abbiamo sospeso i nostri programmi regolari fino a nuovo avviso in segno di rispetto per la scomparsa di Sua Maestà Re Carlo III".
Subito dopo l'annuncio sono partite le note dell'inno nazionale britannico, seguite da ben 16 minuti di silenzio surreale prima che la musica e la programmazione abituale riprendessero. Le scuse ufficiali del conduttore sono arrivate soltanto dopo mezz'ora dalla messa in onda del falso annuncio.
La dinamica dell'errore
Ricostruendo l'accaduto davanti all'Ofcom, l'autorità di controllo sui media del Regno Unito, Radio Caroline ha spiegato che l'incidente si è verificato durante un intervento di manutenzione al computer dello studio. In quel momento, la radio stava trasmettendo in remoto da un'altra postazione.
Un tecnico presente in sede ha trovato la cartella contenente i file preregistrati da usare in caso di reale decesso del sovrano e, spinto dalla curiosità, li ha aperti per ascoltarli. La riproduzione dei file ha automaticamente bloccato il collegamento del conduttore in remoto, inviando il messaggio di morte e l'inno in diretta. Rendendosi conto dell'errore, il tecnico è entrato nel panico ed è fuggito dallo studio.
Il ritardo nella smentita
Ad aggravare la situazione è stato il ritardo nella smentita. Il conduttore che stava trasmettendo da remoto non si è accorto di essere stato "scavalcato" dal computer centrale e, credendo di essere regolarmente in onda, non ha controllato il cellulare, ignorando le chiamate disperate dei colleghi che cercavano di avvisarlo per far rientrare l'allarme.
A seguito dell'episodio, l'Ofcom ha sanzionato l'emittente per aver infranto il codice radiotelevisivo. Secondo l'autorità di controllo, la radio ha infatti violato sia il principio di accuratezza dell'informazione, sia l'obbligo di riconoscere e rettificare subito gli errori commessi in onda.
Da parte sua, Radio Caroline ha fatto sapere che il responsabile dell'inconveniente è stato richiamato e ha presentato le sue scuse, mentre i file preregistrati sulla scomparsa del sovrano sono stati eliminati definitivamente dai computer dello studio.