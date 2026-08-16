Notte di fuoco tra Mosca e Kiev: pioggia di 600 droni e bombe

AGI - Una notte di pesanti attacchi incrociati ha colpito le capitali e diverse città di Russia e Ucraina. Tra la notte di sabato e domenica, le forze di Kiev e quelle di Mosca si sono scambiate massicci raid a lungo raggio, prendendo di mira centri urbani, infrastrutture energetiche e poli industriali.
La pioggia di droni su Mosca: danni e tre feriti
La capitale russa è stata bersagliata da un attacco di eccezionale portata. Secondo quanto riferito dal sindaco Sergej Sobianin sulla piattaforma russa MAX, circa 600 droni diretti verso la città sono stati identificati e oltre 200 sono stati abbattuti nelle immediate vicinanze di Mosca (mentre le autorità centrali ne hanno confermati oltre 100).
La difesa aerea ha respinto a più riprese gli sciami di droni, ma le cadute dei detriti hanno provocato tre feriti e innescato incendi in tre edifici non residenziali della capitale. L'operazione rientra nel deciso incremento degli attacchi ucraini a lungo raggio in territorio russo, con l'obiettivo di colpire raffinerie di petrolio, siti militari e snodi logistici.
Kiev sotto attacco missilistico: incendi nella capitale
Parallelamente, la risposta russa non si è fatta attendere e ha fatto scattare l'allarme aereo a Kiev per la minaccia di missili balistici, costringendo la popolazione a ripararsi nei bunker. Il sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko, ha confermato una serie di forti esplosioni in città.
Subito dopo gli impatti, un incendio è divampato all'interno di un edificio non residenziale nel quartiere di Obolonsky. Nella capitale ucraina al momento non si registrano vittime, ma Mosca continua a far ricorso a missili a lungo raggio (compresi vettori forniti dalla Corea del Nord) per bombardare i centri urbani e sostenere l'offensiva a est.
Raid a Kryvyi Rih: un morto e sei feriti nella città di Zelensky
Particolarmente drammatico è stato l'attacco combinato con droni e missili balistici a Kryvyi Rih, città industriale nel centro dell'Ucraina e luogo d'origine del presidente Volodymyr Zelensky.
Il governatore regionale Oleksandre Ganja ha riferito che il raid ha centrato due aziende industriali della zona: il bilancio finale è di una donna uccisa e di sei persone ferite.