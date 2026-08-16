Abbattuto drone sulla Romania. La Nato: 'Sembra essere russo'

AGI - Un drone, che era entrato nello spazio aereo romeno in prossimità dei confini con l'Ucraina e la Moldavia, è stato abbattuto da un caccia spagnolo in missione nel Paese che è membro della Nato. Lo ha riferito il ministro della Difesa romeno. L'intercettazione del drone, proveniente dalla Moldavia, è stata effettuata da un F-18 alle 5:01 ora locale, ha precisato la stessa fonte, aggiungendo che alcuni detriti sono caduti in una zona disabitata della regione di Galati, vicino al confine ucraino.
La Nato: "Il drone abbattuto sembra essere russo"
"Ulteriori dettagli riguardanti l'incidente sono ancora oggetto di indagine, ma il drone sembra essere russo", ha detto un portavoce del quartier generale militare della Nato, il colonnello dell'esercito statunitense Martin O'Donnell. L'alleanza "è costantemente in allerta e pronta a difendersi da qualsiasi minaccia", ha aggiunto O'Donnel.
Romania, membro Nato che confina con l'Ucraina
La Romania, membro della Nato, condivide un confine terrestre di 614 km con l'Ucraina e negli ultimi quattro anni ha segnalato ripetute violazioni del proprio spazio aereo da parte di droni russi. Il ministero della Difesa di Bucarest non ha specificato la provenienza del drone, affermando che è stato rilevato dal radar mentre entrava nel Paese dalla vicina Moldavia, 24 km a nord della città di Galati, nel sud-est della Romania. Il jet F-18, parte di un contingente spagnolo della Nato schierato in Romania, "ha stabilito un contatto radar con il bersaglio e ha ricevuto l'autorizzazione ad ingaggiare il combattimento", ha dichiarato il ministero in un comunicato.