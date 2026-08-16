Il legame sempre più forte tra Cuba e Cina grazie al riso

AGI - Il ministro degli Esteri cubano Bruno Rodriguez ha ringraziato sabato il "Partito, il Governo e il Popolo della Cina" per la terza spedizione di 15.000 tonnellate di riso, parte di una donazione totale di 60.000 tonnellate di cereali come aiuto alimentare d'emergenza per far fronte alla grave crisi economica che sta colpendo l'isola.
"Questo aiuto è parte dell'incrollabile solidarietà e fratellanza tra le nostre due nazioni, dimostrate nei momenti più difficili", ha dichiarato il ministro degli Esteri cubano sui social media. La spedizione è arrivata all'Avana giovedì e alla cerimonia di consegna ha partecipato l'ambasciatore cinese a Cuba, Hua Xin, il quale ha affermato che questa spedizione di riso trasmette il messaggio che "la Cina è al fianco di Cuba". "Continueremo a sostenere Cuba e il suo popolo, che si oppone fermamente alle interferenze straniere degli Stati Uniti", ha dichiarato il diplomatico cinese, secondo quanto riportato dai media statali.
Gratitudine per il sostegno cinese
Il vice primo ministro cubano Oscar Perez-Oliva ha espresso la sua "profonda gratitudine" e ha affermato che le relazioni tra Cuba e la Cina sono "indistruttibili".
Ultima spedizione a settembre
La quarta e ultima spedizione che completerà questa donazione, la più grande inviata dalla Cina all'isola negli ultimi anni, arriverà a settembre, come annunciato dal Ministero del Commercio Estero e degli Investimenti Esteri (Minvec) cubano sui social media.