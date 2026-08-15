Iran chiede al Qatar rilascio di suoi piloti catturati a marzo

AGI - L' Iran ha annunciato che tre dei suoi piloti da caccia sono stati catturati durante un attacco a marzo contro una base Usa in Qatar, nell'ambito del conflitto in corso in Medio Oriente, e ne ha chiesto il rilascio. "Tre piloti iraniani sono stati catturati vivi dalle forze del Qatar dopo che il loro aereo Su-24 si è schiantato" il 2 marzo, ha dichiarato il generale Mohammad Bagherzadeh, capo del Comitato di ricerca per le persone scomparse delle forze armate iraniane, citato dall'agenzia di stampa Fars.
"Javad Salehi, Abdolmajid Dashtian e Omran Behraveshian sono detenuti dalle forze del Qatar (...) e il governo del Qatar non ha ancora permesso loro di incontrare o contattare le proprie famiglie e le autorità", ha aggiunto Bagherzadeh in una lettera al Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR). Bagherzadeh ha chiesto al CICR di "incontrare al più presto i piloti iraniani, informarsi sulle loro condizioni di salute e facilitarne il rilascio".
Abbattuti due bombardieri
Il 2 marzo, l'Aeronautica militare del Qatar ha annunciato di aver abbattuto due bombardieri Sukhoi Su-24 provenienti dall'Iran, il primo annuncio di questo tipo, in seguito agli attacchi iraniani contro impianti del gas nell'emirato, senza fornire dettagli sulla sorte dei piloti.
Recuperato il corpo di Kazemi
A fine luglio, l'esercito iraniano ha annunciato di aver recuperato il corpo del pilota iraniano Majid Kazemi, ucciso in un attacco all'inizio di marzo contro la base aerea di Al-Udeid in Qatar, la più grande base statunitense nella regione.
Tre piloti dispersi
Le autorità hanno indicato che altri tre piloti risultavano dispersi dall'attacco, senza specificare se fossero stati catturati. Nel frattempo, a metà luglio, le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato la responsabilità dell'attacco ai sistemi radar e agli aerei militari statunitensi di Al-Udeid. La base ospita il quartier generale avanzato del Comando Centrale degli Stati Uniti per il Medio Oriente (CENTCOM), nonché le sue forze aeree e le forze speciali impiegate nella regione.
Il Qatar nega
Il Qatar ha categoricamente negato di aver detenuto piloti iraniani: "Neghiamo categoricamente le affermazioni che circolano riguardo alla detenzione di piloti iraniani e siamo sorpresi da queste dichiarazioni fuorvianti in questo particolare momento, nel contesto degli sforzi e delle iniziative diplomatiche in corso volte a ridurre le tensioni nella regione", ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri Majed Al Ansari.