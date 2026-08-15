Jason Arday trovato morto a 41 anni: si era dimesso da Cambridge

AGI - Tragedia a Londra, dove l'ex docente dell'Università di Cambridge Jason Arday è stato trovato privo di sensi in un'abitazione a Battersea ed è deceduto all'età di 41 anni. Nel 2023 era entrato nella storia dell'ateneo come il più giovane docente di colore a ottenere una cattedra. La drammatica notizia arriva a pochi giorni dalle sue dimissioni, rassegnate il 5 agosto in seguito ad accuse di aver plagiato la propria tesi di dottorato.
Un portavoce della Metropolitan Police, citato da Sky News Uk, ha dichiarato che la morte è al momento considerata "inaspettata", ma non vi sono elementi per ritenerla di natura sospetta.
Le accuse di plagio, le dimissioni e l'attacco della famiglia
Arday si era dimesso dal ruolo di professore di sociologia dell'educazione a Cambridge poche ore dopo l'avvio di un'indagine interna sulla sua nomina e permanenza in carica, citando "l'incessante livello di attenzione pubblica". Le contestazioni riguardavano la tesi di dottorato conseguita presso la Liverpool John Moores University.
Dopo la diffusione della notizia della morte, la famiglia dell'accademico ha rotto il silenzio con una nota diffusa dall'editore Simon & Schuster, denunciando una feroce campagna d'odio: "Jason è stato bersaglio di una campagna di vessazioni continue per oltre tre anni, condotta da coloro che erano disposti a tutto pur di screditarlo dopo l'accettazione della cattedra a Cambridge. Questa campagna di disinformazione è stata insopportabile per lui".
Il cordoglio dell'ateneo
La rettrice dell'Università di Cambridge, Deborah Prentice, ha espresso profondo dolore: "Siamo profondamente addolorati per questa tragica notizia. Le nostre più sentite condoglianze vanno alla famiglia e agli amici di Jason Arday in questo momento incredibilmente difficile". L'ateneo ha comunque confermato che i rilievi emersi confluiranno in una revisione delle procedure di assunzione per le posizioni accademiche di alto livello.
Nato nel 1985 e cresciuto proprio nel quartiere londinese di Battersea, Arday aveva costruito una carriera accademica straordinaria con incarichi nelle università di Roehampton, Durham e Glasgow, prima dell'approdo a Cambridge. Le sue memorie, intitolate 'Great and Unfortunate Things', sono state pubblicate questa settimana negli Stati Uniti e usciranno a breve anche nel Regno Unito.